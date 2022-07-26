https://arabic.sputniknews.com/20220726/بوتين-لمدير-روسكوسموس-الجديد-أنت-تعرف-مزايانا-التنافسية--1065593467.html

بوتين لمدير "روسكوسموس" الجديد: أنت تعرف مزايانا التنافسية

بوتين لمدير "روسكوسموس" الجديد: أنت تعرف مزايانا التنافسية

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع المدير الجديد لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، واقع المؤسسة الروسية والقضايا المرتبطة... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T11:57+0000

2022-07-26T11:57+0000

2022-07-26T11:57+0000

روسيا

محطة الفضاء الروسية

روسكوسموس

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وقال بوتين خلال اللقاء موجها حديثه للمدير الجديد: "لست بحاجة إلى إخبارك أي شيء عن صناعة الصواريخ والفضاء، فأنت (يوري بوريسوف)، بصفتك نائبا لرئيس الوزراء، أشرفت على هذا المجال من النشاط من خلال الحكومة. أنت تعرف آفاق (العمل)، وتعرف مزايانا التنافسية، وتعرف القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا".وبدوره، شكر بوريسوف، الرئيس بوتين على تعيينه في "هذا (المنصب) الرفيع"، مشيرا إلى أن هذا التعيين هو شرف عظيم والتزام إضافي بالنسبة له، منوها إلى المهام الرئيسية لعمله الجديد.وقال بوريسوف، إن "الصناعة (صناعة الفضاء) في وضع صعب، وأرى أن مهمتي الرئيسية، جنبا إلى جنب مع زملائي، ليست التراجع، ولكن رفع المستوى، وقبل كل شيء، تزويد الاقتصاد الروسي بخدمات الفضاء اللازمة".وناقش بوتين مع المدير الجديد قضايا رحلات الفضاء المأهولة، متسائلا عن "أفكار بوريسوف حول ما يجب القيام به في المستقبل القريب" في هذا المجال.وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، يوم الجمعة الماضي، بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "إعفاء روغوزين دميتري أوليغوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس". هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه".كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بعد إعفائه من منصبه.وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روغوزين، سيتم تعيينه لاحقا، وسيبلغ الكرملين بذلك في الوقت المناسب.

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روسيا, محطة الفضاء الروسية, روسكوسموس