https://arabic.sputniknews.com/20220726/بيسكوف-غازبروم-ستصدر-بيانا-بشأن-التيار-الشمالي-والوضع-معقد-للغاية-بسبب-العقوبات-1065588126.html
بيسكوف: غازبروم ستصدر بيانا بشأن "التيار الشمالي" والوضع معقد للغاية بسبب العقوبات
بيسكوف: غازبروم ستصدر بيانا بشأن "التيار الشمالي" والوضع معقد للغاية بسبب العقوبات
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن شركة "غازبروم" ستصدر بيانا بشأن "التيار الشمالي"؛ مشيرا إلى أن هناك بالفعل مشاكل في... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:52+0000
2022-07-26T10:52+0000
2022-07-26T10:52+0000
العالم
دميتري بيسكوف
شركة غازبروم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد سنطلب من زملائنا في "غازبروم" تقديم تفسير من وجهة نظر تكنولوجية. سنفعل ذلك بالتأكيد...".وأشار إلى أن "...الوضع معقد بشكل خطير بسبب القيود والعقوبات التي تم فرضها على بلدنا. بدون هذه القيود، سيتم تنفيذ كل شيء، وسيتم تنفيذ جميع أعمال الإصلاح والضمان والإصلاح وأعمال الخدمة بالطريقة المعتادة والروتينية والتشغيلية، دون التسبب في مثل هذه المواقف التي نراها الآن. أكرر مرة أخرى، سوف نتوجه إلى زملائنا في "غازبروم" للإدلاء ببيان".من جهة ثانية، ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، كيفية تقليل استهلاك الغاز هذا الشتاء، بالتعاون مع ألمانيا لمواجهة خطر تخفيض الغاز الروسي الذي تعتمد عليه أوروبا منذ سنوات.ويمكن للخطة التي هي قيد المناقشة في بروكسل، أن تشهد استثناءات ومقتطعات مع تضييق دول الاتحاد الأوروبي في تقديم تضحيات عميقة لبرلين وبعض الدول الأعضاء غير الساحلية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وستطلب الخطة قيد الدراسة من الدول الأعضاء خفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15% اعتبارا من الشهر المقبل وعلى مدار الشتاء التالي حتى مارس/ آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-خطة-لقطع-الغاز-الروسي-وحماية-ألمانيا-1065585791.html
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العالم, دميتري بيسكوف, شركة غازبروم
بيسكوف: غازبروم ستصدر بيانا بشأن "التيار الشمالي" والوضع معقد للغاية بسبب العقوبات
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن شركة "غازبروم" ستصدر بيانا بشأن "التيار الشمالي"؛ مشيرا إلى أن هناك بالفعل مشاكل في المضخات، والوضع معقد بسبب العقوبات والقيود المفروضة على روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد سنطلب من زملائنا في "غازبروم" تقديم تفسير من وجهة نظر تكنولوجية. سنفعل ذلك بالتأكيد...".
وأشار إلى أن "...الوضع معقد بشكل خطير بسبب القيود والعقوبات التي تم فرضها على بلدنا. بدون هذه القيود، سيتم تنفيذ كل شيء، وسيتم تنفيذ جميع أعمال الإصلاح والضمان والإصلاح وأعمال الخدمة بالطريقة المعتادة والروتينية والتشغيلية، دون التسبب في مثل هذه المواقف التي نراها الآن. أكرر مرة أخرى، سوف نتوجه إلى زملائنا في "غازبروم" للإدلاء ببيان".
من جهة ثانية، ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم، كيفية تقليل استهلاك الغاز هذا الشتاء، بالتعاون مع ألمانيا لمواجهة خطر تخفيض الغاز الروسي الذي تعتمد عليه أوروبا منذ سنوات.
ويمكن للخطة التي هي قيد المناقشة في بروكسل، أن تشهد استثناءات ومقتطعات مع تضييق دول الاتحاد الأوروبي في تقديم تضحيات عميقة لبرلين وبعض الدول الأعضاء غير الساحلية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وستطلب الخطة قيد الدراسة من الدول الأعضاء خفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15% اعتبارا من الشهر المقبل وعلى مدار الشتاء التالي حتى مارس/ آذار.