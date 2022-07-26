https://arabic.sputniknews.com/20220726/بينيلوبي-كروز-وكيت-بلانشيت-في-مهرجان-البندقية-لهذا-العام-1065599032.html
بينيلوبي كروز وكيت بلانشيت في مهرجان البندقية لهذا العام
بينيلوبي كروز وكيت بلانشيت في مهرجان البندقية لهذا العام
أفادت إدارة مهرجان البندقية السينمائي التاسع والسبعين، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقام الحفل لهذا العام من 31 أغسطس/آب وحتى 10 سبتمبر/أيلول، والذي... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:26+0000
2022-07-26T13:26+0000
2022-07-26T13:26+0000
العالم
مهرجان البندقية
فيلم
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وسيتنافس 23 فيلما على جائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم في موسترا، والذي يُقصد به أن يكون "نافذة مفتوحة على العالم"، بحسب المخرج الفني ألبرتو باربيرا، مستنكرا بشكل خاص اعتقال ثلاثة صانعي أفلام في إيران، من ضمنهم جعفر بناهي، الذي سيقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، في حين سيكون أيضا في منافسة مع "خيرست نيست" ("الدببة غير موجودة")، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".وتم تمثيل فرنسا بشكل جيد هذا العام بما لا يقل عن خمسة أفلام في المنافسة: "أطفال الآخرين" لريبيكا زلوتوفسكي مع فيرجيني إيفيرا،"زوجان" لفريدريك وايزمان، "مينز"، "صورة عائلية" لروشدي زم، "أثينا " لومين غافراس، و"سانت أومير" لأليس ديوب، أول فيلم عن وأد الأطفال.كما ستشارك النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز بطلة الفيلم الإيطالي "الضخامة" لإيمانويل كرياليز، بينما تجسد الأسترالية كيت بلانشيت قائد الأوركسترا في "TAR" لمخرجه تود فيلد.وسيشهد هذا المهرجان أيضا عودة دارين أرونوفسكي مع فيلم "الحوت"، المأخوذ من مسرحية وبريندان فريزر كبديل رئيسي، إضافة إلى المكسيكي أليخاندرو إناريتو، بفيلم "شخصي للغاية".إضافة إلى الفيلم الإيطالي المرتقب "Bones and all" للمخرج الإيطالي لوكا غاناغيرنو، وفيلم "Blonde" لأندرو دومينيك، وهو فيلم مستوحى من مارلين مونرو وبطولة آنا دي أرماس في دور البطولة وأدريان برودي.
https://arabic.sputniknews.com/20210911/الإسبانية-بينيلوبي-كروز-تحصد-جائزة-أفضل-ممثلة-في-مهرجان-البندقية-السينمائي-1050117445.html
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العالم, مهرجان البندقية, فيلم
بينيلوبي كروز وكيت بلانشيت في مهرجان البندقية لهذا العام
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أفادت إدارة مهرجان البندقية السينمائي التاسع والسبعين، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقام الحفل لهذا العام من 31 أغسطس/آب وحتى 10 سبتمبر/أيلول، والذي سيتضمن أعمال دارين أرونوفسكي وأليخاندرو إناريتو ولوكا جوادانيينو.
وسيتنافس 23 فيلما على جائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم في موسترا، والذي يُقصد به أن يكون "نافذة مفتوحة على العالم"، بحسب المخرج الفني ألبرتو باربيرا، مستنكرا بشكل خاص اعتقال ثلاثة صانعي أفلام في إيران، من ضمنهم جعفر بناهي، الذي سيقضي عقوبة بالسجن ست سنوات بتهمة "الدعاية ضد النظام"، في حين سيكون أيضا في منافسة مع "خيرست نيست" ("الدببة غير موجودة")، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
11 سبتمبر 2021, 20:39 GMT
وتم تمثيل فرنسا بشكل جيد هذا العام بما لا يقل عن خمسة أفلام في المنافسة: "أطفال الآخرين" لريبيكا زلوتوفسكي مع فيرجيني إيفيرا،"زوجان" لفريدريك وايزمان، "مينز"، "صورة عائلية" لروشدي زم، "أثينا " لومين غافراس، و"سانت أومير" لأليس ديوب، أول فيلم عن وأد الأطفال.
كما ستشارك النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز بطلة الفيلم الإيطالي "الضخامة" لإيمانويل كرياليز، بينما تجسد الأسترالية كيت بلانشيت قائد الأوركسترا في "TAR" لمخرجه تود فيلد.
وسيشهد هذا المهرجان أيضا عودة دارين أرونوفسكي مع فيلم "الحوت"، المأخوذ من مسرحية وبريندان فريزر كبديل رئيسي، إضافة إلى المكسيكي أليخاندرو إناريتو، بفيلم "شخصي للغاية".
إضافة إلى الفيلم الإيطالي المرتقب "Bones and all" للمخرج الإيطالي لوكا غاناغيرنو، وفيلم "Blonde" لأندرو دومينيك، وهو فيلم مستوحى من مارلين مونرو وبطولة آنا دي أرماس في دور البطولة وأدريان برودي.