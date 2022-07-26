https://arabic.sputniknews.com/20220726/تداعيات-إضراب-القطاع-العام-في-لبنان--1065580155.html

تداعيات إضراب القطاع العام في لبنان

تداعيات إضراب القطاع العام في لبنان

يواصل موظفو القطاع العام في لبنان إضرابهم المفتوح مطالبين بتصحيح رواتبهم بعد انهيار قيمة الليرة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، فيما لم تنجح اللجنة الوزارية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T08:49+0000

2022-07-26T08:49+0000

2022-07-26T08:49+0000

لبنان

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وتعمل اللجنة الوزارية على درس عدد من الاقتراحات والتوصيات وتحديد مصدر لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة.وأرخى إضراب القطاع العام بثقله على مصالح اللبنانيين ومعاملاتهم الإدارية كما أدى إلى خسائر مالية كبيرة بسبب توقف حركة الاستيراد والتصدير.وتشرح رنا حداد (لبنانية) معاناتها مع تسجيل سيارتها الجديدة، وتقول لـ"سبوتنيك": "اشتريت سيارة جديدة منذ 3 أسابيع ولا يمكنني أن أسجلها بإسمي لأن النافعة مقفلة، ولا يمكن القيام بأي معاملة رسمية، والآن أنا أقود السيارة على إسم صاحب السيارة وأوراقه القديمة وحتى الآن لا نعلم متى يمكنني أن نسجلها".وأضافت: "من غير المنطقي أن تقف أشغال العالم بسبب عدم إيجاد حل لرواتب القطاع العام، الناس تدفع الثمن دائماً".وأوضح أن "الإضراب انعكس شللاً في كل التعاطي بين المواطن والإدارات العامة من جهة، وثانياً انعكس على مختلف القطاعات التي تحتاج هذه الأوراق ربما للتخليص الجمركي أو لتصديق أوراق أولاد للمدارس وغيرها".ومن الناحية الاقتصادية أشار موسى إلى أن "الإضراب أضر العجلة الاقتصادية بمكان ما، توقفت واردات الدولة بظل مطالبتهم بزيادة رواتبهم وهذه ستشكل مشكلة كبيرة ربما تكون على غرار مشكلة سلسلة الرتب والرواتب السابقة، وبالتالي لا بد من دراستها دراسة متأنية، لأنه يقال أن الدولة تخسر يومياً أرقام كبيرة من وارداتها وهذا بمكان ما إذا استمر يدل على بداية انحلال الدولة، ماذا يعني دولة من دون إدارات وموظفين وبالتالي قد يكون مدخلاً لتحلل الدولة، لذلك لا بد من المعالجة".كما أوضح موسى أن "إمكانية إيجاد تمويل عبر الهبات والقروض في ظل الظرف الدولي المعقد، وإمكانية توفير هبات للقطاع العام دقيقة وتحتاج معجزة بمكان ما وإما اللجوء إلى مصرف لبنان وهذا خطر على التضخم في حال زادت الكتلة النقدية عن حدها".وتسببت الأزمة الاقتصادية بتآكل أكثر من 90% من رواتب موظفي القطاع العام بعد هبوط الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/وزير-الشؤون-الاجتماعية-استمرار-إضراب-القطاع-العام-أحدث-شللا-عاما-في-الدولة-اللبنانية--1065518787.html

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