https://arabic.sputniknews.com/20220726/ترامب-الولايات-المتحدة-تحولت-إلى-دولة-متسولة-تتذلل-في-بلدان-أخرى--1065617041.html
ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى
ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحولت إلى "دولة متسولة" لأنها تطلب الطاقة من دول أخرى. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:32+0000
2022-07-26T21:32+0000
2022-07-26T21:32+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح ترامب، في كلمة بقمة "أمريكا أولا" التي عُقدت بأحد المراكز البحثية في واشنطن "لقد جثت بلادنا على ركبتيها، والتضخم هو الأعلى منذ 49 عامًا - 9.1%، ويعتقد الكثيرون أنه أعلى من ذلك بكثير، ووصلت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها في تاريخ بلادنا، لقد أصبحنا أمة متسولة تتذلل في بلدان أخرى من أجل الطاقة".وأضاف ترامب "الولايات المتحدة على وشك إجراء انتخابات منتصف المدة التاريخية وأن الأمريكيين سيرفضون العهد الفاشل للرئيس جو بايدن".وتابع ترامب أنه "يؤمن بشدة" بأن مرشحًا جمهوريًا سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة في عام 2024، لكنه لم يقل من سيكون هذا الشخص.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021؛ ما يعزز احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.ويرى الكثيرون أن الهدف وراء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية منتصف الشهر الجاري وعقد لقاء مع الدول الخليجية هو محاولة إقناع السلطات السعودية ودول الخليج لزيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية وخفض أسعار النفط.هذا وتشهد الولايات المتحدة معدلات تضخّم هي الأعلى منذ نحو 4 عقود، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المواد البترولية والمواد الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/كيف-علق-ترامب-على-سقوط-بايدن-من-دراجة-هوائية-فيديو-1063842539.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة تحولت إلى دولة متسولة تتذلل في بلدان أخرى
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحولت إلى "دولة متسولة" لأنها تطلب الطاقة من دول أخرى.
واشنطن - سبوتنيك
. وأوضح ترامب، في كلمة بقمة "أمريكا أولا" التي عُقدت بأحد المراكز البحثية في واشنطن "لقد جثت بلادنا على ركبتيها، والتضخم هو الأعلى منذ 49 عامًا - 9.1%، ويعتقد الكثيرون أنه أعلى من ذلك بكثير، ووصلت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها في تاريخ بلادنا، لقد أصبحنا أمة متسولة تتذلل في بلدان أخرى من أجل الطاقة".
وأضاف ترامب "الولايات المتحدة على وشك إجراء انتخابات منتصف المدة التاريخية وأن الأمريكيين سيرفضون العهد الفاشل للرئيس جو بايدن".
وتابع ترامب أنه "يؤمن بشدة" بأن مرشحًا جمهوريًا سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة في عام 2024، لكنه لم يقل من سيكون هذا الشخص.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021؛ ما يعزز احتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويرى الكثيرون أن الهدف وراء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية منتصف الشهر الجاري وعقد لقاء مع الدول الخليجية هو محاولة إقناع السلطات السعودية ودول الخليج لزيادة إمدادات النفط إلى السوق العالمية وخفض أسعار النفط.
هذا وتشهد الولايات المتحدة معدلات تضخّم هي الأعلى منذ نحو 4 عقود
، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المواد البترولية والمواد الغذائية.