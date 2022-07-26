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https://arabic.sputniknews.com/20220726/تركيا-الانهيار-الاقتصادي-في-أفغانستان-يهدد-بموجات-هجرة-غير-شرعية-1065604299.html
تركيا: الانهيار الاقتصادي في أفغانستان يهدد بموجات هجرة غير شرعية
تركيا: الانهيار الاقتصادي في أفغانستان يهدد بموجات هجرة غير شرعية
حذّر أُفق غزار، نائب مدير شؤون جنوب آسيا في الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، من حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:24+0000
2022-07-26T14:24+0000
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر أفغانستان الدولي، في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، وذلك بمشاركة حكومة حركة طالبان، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي إن "الانهيار الاقتصادي لن يكون سببا لأزمة إنسانية في أفغانستان فحسب".وتوقع أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى موجات هجرة غير نظامية في المنطقة برمتها، وتهديدات إرهابية.شدد المسؤول التركي على ضرورة التعاون مع دول المنطقة لمساعدة أفغانستان في تحقيق الاستقرار والتنمية.وقال إن أنقرة ستواصل الوقوف بجانب الشعب الأفغاني رغم كل المصاعب القائمة.ولفت غزار إلى أن تركيا قدمت أكثر من 5 آلاف و700 طن من المساعدات، للشعب الأفغاني خلال الأشهر الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مصدر-وفاة-31-طفلا-وإصابة-نحو-4-آلاف-آخرين-بوباء-الكوليرا-في-أفغانستان-1065312078.html
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا: الانهيار الاقتصادي في أفغانستان يهدد بموجات هجرة غير شرعية

14:24 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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حذّر أُفق غزار، نائب مدير شؤون جنوب آسيا في الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، من حدوث انهيار اقتصادي في أفغانستان.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر أفغانستان الدولي، في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، وذلك بمشاركة حكومة حركة طالبان، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال المسؤول التركي إن "الانهيار الاقتصادي لن يكون سببا لأزمة إنسانية في أفغانستان فحسب".
وتوقع أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى موجات هجرة غير نظامية في المنطقة برمتها، وتهديدات إرهابية.
شدد المسؤول التركي على ضرورة التعاون مع دول المنطقة لمساعدة أفغانستان في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وقال إن أنقرة ستواصل الوقوف بجانب الشعب الأفغاني رغم كل المصاعب القائمة.
ولفت غزار إلى أن تركيا قدمت أكثر من 5 آلاف و700 طن من المساعدات، للشعب الأفغاني خلال الأشهر الأخيرة.
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