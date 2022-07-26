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تركيا تعلن إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تركيا تعلن إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تمكن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T19:17+0000
2022-07-26T19:17+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم.وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد

19:17 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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تمكن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم.
قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من تركيا إلى إيطاليا باستخدام اليخوت
21 يناير, 15:18 GMT
وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.
وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.
وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
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