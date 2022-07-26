https://arabic.sputniknews.com/20220726/تركيا-تعلن-إنقاذ-48-مهاجرا-غير-شرعي-غربي-البلاد-1065614906.html
تركيا تعلن إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تركيا تعلن إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تمكن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T19:17+0000
2022-07-26T19:17+0000
2022-07-26T19:17+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم.وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
تابعنا عبر
تمكن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 48 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة سواحل منطقة فوتشا في إزمير، لتتوجه طواقم خفر السواحل إلى المنطقة وتنقذهم.
وقالت إن خفر السواحل اليوناني دفع المهاجرين نحو المياه الإقليمية لتركيا.
وتمت إحالة المهاجرين غير النظاميين
بعد إتمام الإجراءات اللازمة بحقهم لمديرية الهجرة في إزمير.
وكانت السلطات التركية أعلنت ترحيل 42 ألفا و666 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.