https://arabic.sputniknews.com/20220726/تركيا-سفينة-الحبوب-الأولى-قد-تنطلق-عبر-البحر-الأسود-في-الأسابيع-المقبلة-1065572299.html

تركيا: سفينة الحبوب الأولى قد تنطلق عبر البحر الأسود في الأسابيع المقبلة

تركيا: سفينة الحبوب الأولى قد تنطلق عبر البحر الأسود في الأسابيع المقبلة

أعلن الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، أن انطلاق أول سفينة محملة بالحبوب من البحر الأسود أمر ممكن، في الأسابيع المقبلة؛ لافتا إلى أن... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T07:25+0000

2022-07-26T07:25+0000

2022-07-26T07:25+0000

العالم

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وقال قالين خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نقلت عنها صحيفة "ستار" المحلية: "بمجرد تجهيز عمل مركز التنسيق في إسطنبول، نأمل أن تكون السفينة الأولى في طريقها في غضون أسابيع قليلة".وأضاف كالين: "لكن ذلك يعتمد على الوقت الذي ستكون فيه روسيا وأوكرانيا جاهزتين لبدء إرسال سفنهما وأعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام بمجرد أن تبدأ الحركة هذه".وتابع: "نحن لا نبني أفعالنا على الأمل فقط ونواصل تعاوننا الدبلوماسي مع الطرفين الروسي والأوكراني، وعلى الرغم من الصعوبات المؤقتة أرى أن الوضع إيجابي".ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.ويتضمن الاتفاق، تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.

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العالم