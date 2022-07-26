https://arabic.sputniknews.com/20220726/تشافي-يصف-عودة-ميسي-إلى-برشلونة-بأنها-مستحيلة-في-الوقت-الحالي-1065594923.html
تشافي يصف عودة ميسي إلى برشلونة بأنها "مستحيلة" في الوقت الحالي
تشافي يصف عودة ميسي إلى برشلونة بأنها "مستحيلة" في الوقت الحالي
وصف المدرب الإسباني لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، عودة لاعبه السابق، ليونيل ميسي إليه بأنها "مستحيلة" حاليا، بعد أن ألمح رئيس النادي، خوان لابورتا إلى عودته... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:16+0000
2022-07-26T12:16+0000
2022-07-26T12:16+0000
رياضة
مجتمع
منوعات
نادي برشلونة
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وقال مدرب برشلونة للصحفيين في دالاس، مساء أمس الاثنين، قبل المباراة الودية المقبلة ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي: "ميسي لديه عقد ومن المستحيل عودته الآن"، وفقا لموقع "يوروسبورت".وتابع: "سنرى في المستقبل، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر".وكان رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قال في تصريحات إعلامية إن "ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفي التاريخ"، وأضاف أن "قصة ميسي مع برشلونة لم تنته بعد، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنها".وأضاف لابورتا في حديثه إلى محطة "ESPN": "لقد كان ميسي هو كل شيء بالنسبة لبرشلونة، ربما كان أعظم لاعب، والأكثر كفاءة، وبالنسبة لي لا يمكن مقارنته إلا بيوهان كرويف، ولكن كان يجب أن تقع مغادرته في يوم ما، كان علينا اتخاذ قرار نتيجة لما ورثناه".واضطر نادي برشلونة الإسباني إلى إطلاق سراح ميسي (35 عاما) في الصيف الماضي، بعد تحصيل أكثر من مليار جنيه إسترليني من الديون.ووقع ميسي عقدا لمدة عامين مع نادي "باريس سان جيرمان"، لكنه كافح لإحداث تأثير في فرنسا، إذ سجل 6 أهداف فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أول موسم له.
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رياضة, مجتمع, منوعات, نادي برشلونة
تشافي يصف عودة ميسي إلى برشلونة بأنها "مستحيلة" في الوقت الحالي
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وصف المدرب الإسباني لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، عودة لاعبه السابق، ليونيل ميسي إليه بأنها "مستحيلة" حاليا، بعد أن ألمح رئيس النادي، خوان لابورتا إلى عودته إلى المكان الذي صنع شهرته.
وقال مدرب برشلونة للصحفيين في دالاس، مساء أمس الاثنين، قبل المباراة الودية المقبلة ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي: "ميسي لديه عقد ومن المستحيل عودته الآن"، وفقا لموقع
"يوروسبورت".
وتابع: "سنرى في المستقبل، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر".
وكان رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قال في تصريحات إعلامية إن "ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفي التاريخ"، وأضاف أن "قصة ميسي مع برشلونة لم تنته بعد، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنها".
وأضاف لابورتا في حديثه إلى محطة "ESPN": "لقد كان ميسي هو كل شيء بالنسبة لبرشلونة، ربما كان أعظم لاعب، والأكثر كفاءة، وبالنسبة لي لا يمكن مقارنته إلا بيوهان كرويف، ولكن كان يجب أن تقع مغادرته في يوم ما، كان علينا اتخاذ قرار نتيجة لما ورثناه".
واضطر نادي برشلونة الإسباني إلى إطلاق سراح ميسي (35 عاما) في الصيف الماضي، بعد تحصيل أكثر من مليار جنيه إسترليني من الديون.
ووقع ميسي عقدا لمدة عامين مع نادي "باريس سان جيرمان"، لكنه كافح لإحداث تأثير في فرنسا، إذ سجل 6 أهداف فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أول موسم له.