https://arabic.sputniknews.com/20220726/تعافي-إمبراطور-اليابان-السابق-بعد-تعرضه-لأزمة-صحية-في-القلب-1065572147.html
تعافي إمبراطور اليابان السابق بعد تعرضه لأزمة صحية في القلب
تعافي إمبراطور اليابان السابق بعد تعرضه لأزمة صحية في القلب
استقرت حالة إمبراطور اليابان السابق إكيهيتو، بعد تعرضه لسكتة قلبية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T07:19+0000
2022-07-26T07:19+0000
2022-07-26T07:19+0000
إمبراطور اليابان
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وقالت وكالة القصر الإمبراطوري، اليوم الثلاثاء، إن الإمبراطور السابق والبالغ من العمر 88 عاما، تم تشخيصه بالأمر خلال الشهر الماضي، حسب "فرانس برس".وأكد الفحص الطبي قصورا في قلب الإمبراطور المتقاعد، وحسب المتحدث باسم الوكالة فالإمبراطور يتلقى علاجه الآن.وتقاعد إكيهيتو من العرش عام 2019 كأول شخص في العائلة الملكية يتنازل عن العرش منذ 200 عام.وعانى من قبل من فقر الدم الدماغي، وسرطان البروستاتا ومشاكل أخرى في القلب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إمبراطور اليابان
تعافي إمبراطور اليابان السابق بعد تعرضه لأزمة صحية في القلب
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استقرت حالة إمبراطور اليابان السابق إكيهيتو، بعد تعرضه لسكتة قلبية.
وقالت وكالة القصر الإمبراطوري، اليوم الثلاثاء، إن الإمبراطور السابق والبالغ من العمر 88 عاما، تم تشخيصه بالأمر خلال الشهر الماضي، حسب "فرانس برس".
وأكد الفحص الطبي قصورا في قلب الإمبراطور المتقاعد، وحسب المتحدث باسم الوكالة فالإمبراطور يتلقى علاجه الآن.
وتقاعد إكيهيتو من العرش عام 2019 كأول شخص في العائلة الملكية يتنازل عن العرش منذ 200 عام.
وعانى من قبل من فقر الدم الدماغي، وسرطان البروستاتا ومشاكل أخرى في القلب.