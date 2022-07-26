تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:13 GMT 26.07.2022
06:13 GMT 26.07.2022
06:11 GMT 26.07.2022
أعلن مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، أن غازبروم رفعت بشكل مفاجئ ضغط الغاز في الأنابيب الحدودية.
وبحسب بيان المشغل، نقلته صحيفة "سترانا.يو اه"، "حدث تغيير في الضغط دون أي إنذار من طرف شركة غازبروم".
وبحسب بيان المشغل، نقلته صحيفة "سترانا.يو اه"، "حدث تغيير في الضغط دون أي إنذار من طرف شركة غازبروم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطرف الأوكراني قد أخبر غازبروم أن التأخر في الإخطار عن تغيير نظام الضخ يمكن أن يؤدي إلى حالات طارئة.
06:10 GMT 26.07.2022