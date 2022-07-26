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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220726/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065570202.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T06:09+0000
2022-07-26T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
التحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:09 GMT 26.07.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:13 GMT 26.07.2022
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
هنغاريا: اقتراح البرلمان الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بـ15% غير واقعي
05:56 GMT
06:13 GMT 26.07.2022
نساء يرتدين أزياء وطنية في إطار الاحتفال بـ يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا تخطط للرجوع إلى كميات تصدير الحبوب قبل الحرب بحلول منتصف الخريف
02:47 GMT
06:11 GMT 26.07.2022
مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني يعلن رفع غازبروم الضغط في الأنابيب الحدودية
أعلن مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، أن غازبروم رفعت بشكل مفاجئ ضغط الغاز في الأنابيب الحدودية.
وبحسب بيان المشغل، نقلته صحيفة "سترانا.يو اه"، "حدث تغيير في الضغط دون أي إنذار من طرف شركة غازبروم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطرف الأوكراني قد أخبر غازبروم أن التأخر في الإخطار عن تغيير نظام الضخ يمكن أن يؤدي إلى حالات طارئة.
06:10 GMT 26.07.2022
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"
05:42 GMT
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