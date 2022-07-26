https://arabic.sputniknews.com/20220726/توقف-البث-خلال-تصريح-وزيرة-الخارجية-البريطانية-عن-الرئيس-بوتين-فيديو-1065614591.html
توقف البث خلال تصريح وزيرة الخارجية البريطانية عن الرئيس بوتين... فيديو
توقف البث خلال تصريح وزيرة الخارجية البريطانية عن الرئيس بوتين... فيديو
توقف البث بشكل مفاجئ خلال تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ذكرت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مناقشة المرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T19:01+0000
2022-07-26T19:01+0000
2022-07-26T19:59+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقالت تراس: "إذا نجح (بوتين) في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد. سوف يتحدى الحرية والديمقراطية". في تلك اللحظة، سمعت ضوضاء عالية في الاستوديو، وانقطع البث بعدها مباشرة.وأشارت تقارير إعلامية إلى إن سبب الانقطاع المفاجئ لكلمة وزيرة الخارجية البريطانية لا يزال مجهولا.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء بشكل واسع، المشاهد مع تعليقات ساخرة تفيد بأن "الغرب كعادته قد يتهم موسكو بالوقف خلف الحادث".وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في وقت سابق، عن ترشحها لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني.وكتبت تراس في مقال لها في صحيفة "تلغراف": "سأخوض الانتخابات كمحافظ وسأحكم كمحافظ".تواجه تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك، المرشحان الأخيران لأعلى منصب في المملكة المتحدة، 6 أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على اختيار زعيمهم الجديد.وأعل بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/صحيفة-جونسون-قد-يخدم-في-وزارة-تروس-إذا-فازت-بزعامة-حزب-المحافظين-1065561282.html
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العالم, بريطانيا, روسيا, فلاديمير بوتين
توقف البث خلال تصريح وزيرة الخارجية البريطانية عن الرئيس بوتين... فيديو
19:01 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 19:59 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
توقف البث بشكل مفاجئ خلال تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ذكرت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مناقشة المرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.
وقالت تراس: "إذا نجح (بوتين) في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد. سوف يتحدى الحرية والديمقراطية". في تلك اللحظة، سمعت ضوضاء عالية في الاستوديو، وانقطع البث بعدها مباشرة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى إن سبب الانقطاع المفاجئ لكلمة وزيرة الخارجية البريطانية لا يزال مجهولا.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء بشكل واسع، المشاهد مع تعليقات ساخرة تفيد بأن "الغرب كعادته قد يتهم موسكو بالوقف خلف الحادث".
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في وقت سابق، عن ترشحها لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني.
وكتبت تراس في مقال لها في صحيفة "تلغراف": "سأخوض الانتخابات كمحافظ وسأحكم كمحافظ"
.
تواجه تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك
، المرشحان الأخيران لأعلى منصب في المملكة المتحدة، 6 أسابيع من الحملات الانتخابية قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين الأوسع على اختيار زعيمهم الجديد.
وأعل بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.