https://arabic.sputniknews.com/20220726/خبير-عسكري-يكشف-سبب-استحالة-اختطاف-مقاتلة-روسية-1065616122.html
خبير عسكري يكشف سبب استحالة اختطاف مقاتلة روسية
خبير عسكري يكشف سبب استحالة اختطاف مقاتلة روسية
كشف خبير روسي في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي القرم" الروسية، سبب استحالة اختطاف مقاتلة روسية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T20:37+0000
2022-07-26T20:37+0000
2022-07-26T20:37+0000
رصد عسكري
روسيا
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قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن فرص اختطاف طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية أو الغربية معدومة، مشيرا إلى السبب الذي يجعل من هذه العملية مستحيلة.وأكد ليونكوف أنه إذا تم "تجنيد طيار روسي واختطاف طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، فإن طاقم المقاتلة (المختطفة) يصبح بشكل تلقائي الهدف الأول، الذي سيؤدي كنتيجة لذلك إلى تدمير الطائرة".وتابع الخبير موضحا: "إذا قامت إحدى الطائرات بمناورة غير مقصودة وانحرفت عن المسار، فسيتعين على الشريك (الطيار في المقاتلة الأخرى)، أي الطائرة الثانية، بالطبع، أن يطرح عليه أسئلة معينة".وبيّن الخبير أنه "إذا اتضح أن طاقم الطائرة خائن، خاصة إذا كانت هناك ذخيرة، فسيحاولون إسقاط هذه الطائرة مع الخونة" الذين بداخلها.وأعلن ضابط روسي في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قبل أيام، أن وكالة المخابرات البريطانية قدمت الدعم الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية في محاولتها لاختطاف مقاتلات روسية.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي، الأسبوع الماضي، أنه أحبط عملية مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف طائرات مقاتلة روسية، تشرف عليها الأجهزة السرية لدول الناتو. تلقت الاستخبارات الروسية البيانات، التي بفضلها دمرت القوات المسلحة الروسية عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-روسيا-تبدأ-بناء-خط-أنابيب-جديد-للغاز-إلى-الصين-1065612508.html
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رصد عسكري, روسيا
خبير عسكري يكشف سبب استحالة اختطاف مقاتلة روسية
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كشف خبير روسي في تصريحات لوكالة "ريا نوفستي القرم" الروسية، سبب استحالة اختطاف مقاتلة روسية.
قال الخبير العسكري الروسي، أليكسي ليونكوف، إن فرص اختطاف طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية أو الغربية معدومة، مشيرا إلى السبب الذي يجعل من هذه العملية مستحيلة.
وأكد ليونكوف أنه إذا تم
"تجنيد طيار روسي واختطاف طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، فإن طاقم المقاتلة (المختطفة) يصبح بشكل تلقائي الهدف الأول، الذي سيؤدي كنتيجة لذلك إلى تدمير الطائرة".
وتابع الخبير موضحا: "إذا قامت إحدى الطائرات بمناورة غير مقصودة وانحرفت عن المسار، فسيتعين على الشريك (الطيار في المقاتلة الأخرى)، أي الطائرة الثانية، بالطبع، أن يطرح عليه أسئلة معينة".
وبيّن الخبير أنه "إذا اتضح أن طاقم الطائرة خائن، خاصة إذا كانت هناك ذخيرة، فسيحاولون إسقاط هذه الطائرة مع الخونة" الذين بداخلها.
وأعلن ضابط روسي في جهاز الأمن الفيدرالي
الروسي، قبل أيام، أن وكالة المخابرات البريطانية قدمت الدعم الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية في محاولتها لاختطاف مقاتلات روسية.
وقال الضابط لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "من الواضح أن العملية نفسها نفذت بدعم من أجهزة استخبارات غربية وبريطانية في المقام الأول".
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي، الأسبوع الماضي، أنه أحبط عملية مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاختطاف
طائرات مقاتلة روسية، تشرف عليها الأجهزة السرية لدول الناتو. تلقت الاستخبارات الروسية البيانات، التي بفضلها دمرت القوات المسلحة الروسية عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية.