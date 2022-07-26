https://arabic.sputniknews.com/20220726/خطر-مصدره-أوكرانيا-يخيم-على-الساحة-السوفيتية-السابقة-1065578875.html
خطر مصدره أوكرانيا يخيم على الساحة السوفيتية السابقة
خطر مصدره أوكرانيا يخيم على الساحة السوفيتية السابقة
نبه رئيس النيابة العامة الروسية إلى وجود خطر مخيم على بلدان تقع في مكان الاتحاد السوفيتي السابق. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T07:56+0000
2022-07-26T07:56+0000
2022-07-26T07:59+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويأتي هذا الخطر من جمهورية سوفيتية سابقة هي أوكرانيا التي تخضع حاليا لسيطرة المتطرفين الذين شنوا حربا على مواطنين يسكنون منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا. ولأن الكثيرين منهم يحملون الجنسية الروسية، فإن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات إلى المنطقة في مهمة حماية سكانها.وتضم المجموعات المسلحة التي يستعين بها نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، أجانب أتوا إلى أوكرانيا كمقاتلين مأجورين. ومن بين المرتزقة الأجانب الذين تستعين بهم السلطة الأوكرانية مواطنو بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة أعضاء رابطة الدول المستقلة حاليًا. ويمكن أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم ليستخدموا سلاحهم ضد المواطنين هناك.وليس هذا فقط، بل هناك مَن لا يتوانى عن بيع الأسلحة التي يجب أن تكون ملكًا للمجموعات المسلحة في السوق السوداء وهو ما ينذر باحتمال وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى بلدان أخرى وخاصة البلدان أعضاء رابطة الدول المستقلة.ولفت رئيس النيابة العامة الروسية إيغور كراسنوف انتباه نظيره في طاجيكستان، يوسف رحمون، أثناء اجتماعه معه في دوشانبه عاصمة طاجيكستان، إلى هذه المخاطر.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن النائب العام الروسي نوه إلى أن المطلوب لإزالة هذه المخاطر، تفعيل التعاون الأمني بين البلدان أعضاء رابطة الدول المستقلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خطر مصدره أوكرانيا يخيم على الساحة السوفيتية السابقة
07:56 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
نبه رئيس النيابة العامة الروسية إلى وجود خطر مخيم على بلدان تقع في مكان الاتحاد السوفيتي السابق.
ويأتي هذا الخطر من جمهورية سوفيتية سابقة هي أوكرانيا التي تخضع حاليا لسيطرة المتطرفين الذين شنوا حربا على مواطنين يسكنون منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا. ولأن الكثيرين منهم يحملون الجنسية الروسية، فإن روسيا اضطرت أخيرا إلى إرسال قوات إلى المنطقة في مهمة حماية سكانها.
وتضم المجموعات المسلحة التي يستعين بها نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، أجانب أتوا إلى أوكرانيا كمقاتلين مأجورين. ومن بين المرتزقة الأجانب الذين تستعين بهم السلطة الأوكرانية مواطنو بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة أعضاء رابطة الدول المستقلة حاليًا. ويمكن أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم ليستخدموا سلاحهم ضد المواطنين هناك.
وليس هذا فقط، بل هناك مَن لا يتوانى عن بيع الأسلحة التي يجب أن تكون ملكًا للمجموعات المسلحة في السوق السوداء وهو ما ينذر باحتمال وصول الأسلحة من أوكرانيا إلى بلدان أخرى وخاصة البلدان أعضاء رابطة الدول المستقلة.
ولفت رئيس النيابة العامة الروسية إيغور كراسنوف انتباه نظيره في طاجيكستان، يوسف رحمون، أثناء اجتماعه معه في دوشانبه عاصمة طاجيكستان، إلى هذه المخاطر.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" بأن النائب العام الروسي نوه إلى أن المطلوب لإزالة هذه المخاطر، تفعيل التعاون الأمني بين البلدان أعضاء رابطة الدول المستقلة.