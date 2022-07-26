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https://arabic.sputniknews.com/20220726/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-ليس-لدينا-أي-معرفة-بما-إذا-كانت-إيران-تطور-سلاحا-نوويا-1065571527.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا أي معرفة بما إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا أي معرفة بما إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا
نفى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تكون الوكالة "لديها أي معرفة بما إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا". 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T07:03+0000
2022-07-26T07:03+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال غروسي، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية: "عندما يتعلق الأمر بتخصيب اليورانيوم في طهران، فإن المسألة هي أن كل هذه الأنشطة مستمرة، وليس لدينا القدرة على رؤيتها، لا نعرف ما الذي يحدث"، مشيرا إلى أن "رسالته إلى طهران هي أنه يتعين عليها استعادة جميع القدرات التفتيشية، إذا أرادت أن يتم الوثوق بها فيجب أن تكون الثقة موجودة".وأضاف: "في المجال النووي، الطريقة الوحيدة للحصول على الثقة هي التفتيش، الكلمة الطيبة لا تفي بالغرض"، مؤكدا أنه "يعتقد أن مساحة التوصل إلى اتفاق تضيق".وتابع: "نحن نعلم أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة، ونحن نتمنى الأفضل، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن المساحة المتاحة لذلك تتضاءل، دعونا نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أكد أمس الاثنين، أن بلاده ليس لديها سرية في أنشطتها النووية، لافتًا إلى أن التخصيب بنسبة 60 في المئة تم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأضاف إسلامي، في بيان، أن "إيران ستقرر بشأن إعادة عمل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية في حال عاد الغرب إلى الاتفاق النووي".وكان كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قال إن بلاده أصبحت "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.وقال خرازي في تصريحاته: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
https://arabic.sputniknews.com/20220718/إيران-أصبحنا-قادرين-فنيا-على-صنع-قنبلة-نووية-1065250149.html
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الخارجية-الإيرانية-التوصل-إلی-اتفاق-بشأن-برنامجنا-النووي-یتوقف-على-القرار-السياسي-الأمريكي-1065518582.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا أي معرفة بما إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا

07:03 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / Alexander Klein
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نفى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن تكون الوكالة "لديها أي معرفة بما إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا".
وقال غروسي، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية: "عندما يتعلق الأمر بتخصيب اليورانيوم في طهران، فإن المسألة هي أن كل هذه الأنشطة مستمرة، وليس لدينا القدرة على رؤيتها، لا نعرف ما الذي يحدث"، مشيرا إلى أن "رسالته إلى طهران هي أنه يتعين عليها استعادة جميع القدرات التفتيشية، إذا أرادت أن يتم الوثوق بها فيجب أن تكون الثقة موجودة".
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وأضاف: "في المجال النووي، الطريقة الوحيدة للحصول على الثقة هي التفتيش، الكلمة الطيبة لا تفي بالغرض"، مؤكدا أنه "يعتقد أن مساحة التوصل إلى اتفاق تضيق".
وتابع: "نحن نعلم أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة، ونحن نتمنى الأفضل، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن المساحة المتاحة لذلك تتضاءل، دعونا نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أكد أمس الاثنين، أن بلاده ليس لديها سرية في أنشطتها النووية، لافتًا إلى أن التخصيب بنسبة 60 في المئة تم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف إسلامي، في بيان، أن "إيران ستقرر بشأن إعادة عمل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية في حال عاد الغرب إلى الاتفاق النووي".
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وكان كمال خرازي، أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قال إن بلاده أصبحت "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية، في تصريحات تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقال خرازي في تصريحاته: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم إلى نحو 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".
وأكدت إيران مرارا أنها لا تخصب اليورانيوم بغرض تطوير أسلحة دمار شامل ولكن للاستخدامات المدنية فقط، وقالت إن بوسعها وقف خرقها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام، وزار فيها إسرائيل والسعودية، واجتمع في نهايتها بعدد من القادة العرب، قد تعهد بمنع إيران من "امتلاك سلاح نووي".
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