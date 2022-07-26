https://arabic.sputniknews.com/20220726/رواد-مواقع-التواصل-الاجتماعي-في-ألمانيا-ينقسمون-بشأن-إجازة-المستشار-الألماني-السابق-في-موسكو-1065592888.html

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا ينقسمون بشأن إجازة المستشار الألماني السابق في موسكو

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا ينقسمون بشأن إجازة المستشار الألماني السابق في موسكو

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في ألمانيا تساؤلات عدة بشأن الإجازة التي يقضيها المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، في موسكو، خصوصا في ظل التوتر الحاصل... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T11:43+0000

2022-07-26T11:43+0000

2022-07-26T11:52+0000

العالم

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وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، يقضي إجازته الصيفية بالقرب من مقر شركة "روسنفط" الروسية في العاصمة موسكو.وحاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا تفسير أسباب وجود المستشار السابق في موسكو وبالقرب من شركة النفط الروسية، حيث قال شرودر لمراسل قناة "NTV" الألمانية إنه "هنا لبضعة أيام في إجازة وبالنسبة له موسكو مدينة جميلة". ولدى سؤاله عما إذا كان الفندق قريب من المقر الرئيسي لشركة "روسنفط" مصادفة، أجاب شرودر قائلا: "حقًا؟ نعم أنت محق حقًا".وانقسمت آراء الألمان بشأن إجازة المستشار الألماني السابق شرودر، حيث استاء البعض من "إجازة" المستشار ودافع آخرون عنه.وكتب قسطنطين، أحد مستخدمي مواقع التواصل: "أعلم أنه من الصعب على معظم الناس هنا قبول ذلك، ولكن ليس من شأن أحد ذلك أيضا".كما حاول آخرون كشف الهدف الحقيقي من زيارة العاصمة الروسية، وقال أحدهم: "ربما يجري شرودر نوعا من المفاوضات من أجل شولتز. وإلا فلماذا يكون في موسكو؟".وينضم توماس بود إلى رأي هذا المعلق الأخير، قائلا: "ربما يتفاوض عندما كان مستشارًا، تم اكتشاف مثل هذه الأشياء على أعلى مستوى، ولكن مع حكومة فاشلة في ألمانيا هذا مستحيل!". ومستخدم آخر كتب عن المستشار الألماني السابق: "غيرهارد شرودر أردت دائمًا الذهاب في إجازة إلى حمام سباحة خارجي دون خوف على حياتي".وأيدت لجنة الموازنة في البوندستاغ بالأغلبية قرار حرمان المستشار السابق غيرهارد شرودر من جزء من الامتيازات كرئيس سابق للحكومة في البلاد.وبحسب ما نقلت وكالة DPA، نقلاً عن مصادر في اللجنة، فإنه تم اتخاذ قرار إضافي بشأن الموازنة لحرمان شرودر من مساحة مكتبية مستحقة له لعمل مكتبه، وبقيت لديه امتيازات التقاعد والحماية.وبحسب ما جاء في مسودة المذكرة، فإن المستشار لا يستخدم المساحات المكتبية المتاحة له ومعدلات موظفي المكتب الذين استقالوا بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، لذلك "ليس هناك أساس لتوظيف وتخصيص أماكن عمل للمستشار السابق".

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العالم