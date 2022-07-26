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https://arabic.sputniknews.com/20220726/روسيا-تقرر-مصادرة-ممتلكات-مواطني-الدول-الراعية-للإرهاب-1065586403.html
مشروع قانون في روسيا لمصادرة ممتلكات مواطني الدول الراعية للإرهاب
مشروع قانون في روسيا لمصادرة ممتلكات مواطني الدول الراعية للإرهاب
اقترحت بعض التيارات السياسية الروسية في مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، تحديد قائمة بالدول الراعية للإرهاب، ومصادرة جميع ممتلكات مواطنيها. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:23+0000
2022-07-26T10:43+0000
روسيا
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أعد حزب "روسيا العادلة" مشروع قانون يقترح، منح مجلس الوزراء الحق إنشاء بقائمة الدول الراعية للإرهاب وتحديد إجراءات معينة ضدهم.وجاء في نص المسودة: "قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك الإجراءات المطبقة على هذه الدول، تحددها الحكومة الروسية".
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مشروع قانون في روسيا لمصادرة ممتلكات مواطني الدول الراعية للإرهاب

10:23 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 26.07.2022)
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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يتبع
اقترحت بعض التيارات السياسية الروسية في مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، تحديد قائمة بالدول الراعية للإرهاب، ومصادرة جميع ممتلكات مواطنيها.
أعد حزب "روسيا العادلة" مشروع قانون يقترح، منح مجلس الوزراء الحق إنشاء بقائمة الدول الراعية للإرهاب وتحديد إجراءات معينة ضدهم.
وجاء في نص المسودة: "قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك الإجراءات المطبقة على هذه الدول، تحددها الحكومة الروسية".
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