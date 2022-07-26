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https://arabic.sputniknews.com/20220726/سفير-الإمارات-يصل-إلى-داغستان-الروسية-لبحث-التعاون-في-الاقتصاد-والثقافة-1065600334.html
سفير الإمارات يصل إلى داغستان الروسية لبحث التعاون في الاقتصاد والثقافة
سفير الإمارات يصل إلى داغستان الروسية لبحث التعاون في الاقتصاد والثقافة
أعلنت السلطات المحلية في داغستان، اليوم الثلاثاء، عن وصول السفير الإماراتي لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، إلى الجمهورية الذاتية الحكم، وذلك في إطار التعاون... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:30+0000
2022-07-26T13:30+0000
روسيا
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وأصدرت الحكومة المحلية بيانا جاء فيه: "وصل سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر إلى داغستان وكان في استقباله رئيس الجمهورية سيرغي ماليكوف في مطار محج قلعة، حيث سيناقش الطرفان التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية".وأضاف البيان: "من المقرر القيام بجولة لمشاهدة المعالم السياحية والبنية التحتية الترفيهية، بالإضافة إلى جولة تفتيش على الشركات في مجال الصناعة والمجمع الصناعي الزراعي".كما سيبحث الطرفان التعاون بين داغستان ومناطق الإمارات في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
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روسيا

سفير الإمارات يصل إلى داغستان الروسية لبحث التعاون في الاقتصاد والثقافة

13:30 GMT 26.07.2022
© The UAE Embassy in Moscowمحمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا
محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© The UAE Embassy in Moscow
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أعلنت السلطات المحلية في داغستان، اليوم الثلاثاء، عن وصول السفير الإماراتي لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، إلى الجمهورية الذاتية الحكم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك.
وأصدرت الحكومة المحلية بيانا جاء فيه: "وصل سفير دولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر إلى داغستان وكان في استقباله رئيس الجمهورية سيرغي ماليكوف في مطار محج قلعة، حيث سيناقش الطرفان التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية".
وأضاف البيان: "من المقرر القيام بجولة لمشاهدة المعالم السياحية والبنية التحتية الترفيهية، بالإضافة إلى جولة تفتيش على الشركات في مجال الصناعة والمجمع الصناعي الزراعي".
كما سيبحث الطرفان التعاون بين داغستان ومناطق الإمارات في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:34 GMT
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