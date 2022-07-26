https://arabic.sputniknews.com/20220726/شركات-النفط-الكبرى-بصدد-تسجيل-أرباح-غير-مسبوقة-بفضل-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1065612030.html
شركات النفط الكبرى بصدد تسجيل أرباح غير مسبوقة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة
شركات النفط الكبرى بصدد تسجيل أرباح غير مسبوقة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة
تستعد شركات النفط العالمية الكبرى لتحقيق ربح قياسي قدره 50 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العالم، ولكن الأداء الممتاز للصناعة يمكن أن يحتوي على ما قد تكون... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T17:16+0000
2022-07-26T17:16+0000
2022-07-26T17:16+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وتأتي الأرباح المرتفعة نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم معدلات التضخم، وشكل ضغطا على المستهلكين، وزاد من مخاطر الركود، وأثار دعوات لخفض الضرائب، ووسط هذا الاضطراب السياسي والاقتصادي، قد يضطر المساهمون إلى تقليل توقعاتهم بشأن العائدات، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".من جانبه قال أحمد بن سالم، المحلل في "أودو بي إتش إف": "هناك فرصة قوية بأن تصل الأرباح إلى ذروتها في الربع الثاني أو الثالث، مع انخفاض طفيف بعد ذلك. هذا الركود الذي يلوح في الأفق يهدئ الأمور".تستعد شركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"شل" و"توتال" و"بي بي"، المعروفة مجتمعة باسم "سوبر ماجورز"، لتحقيق أرباح أكثر مما كانت عليه في عام 2008، عندما قفزت أسعار النفط العالمية إلى 147 دولارا للبرميل.هذا لأنه ليس النفط الخام فقط هو الذي ارتفع، فقد حطمت أسعار الغاز الطبيعي وهوامش التكرير أيضا أرقاما قياسية. تتصدر "إكسون" المجموعة بارتفاع 46% في أرباحها هذا العام، في حين أن "توتال إنرجيز" هي الأقل، رغم أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 11%.وجدت العديد من الأسواق الرئيسية نفسها تعاني من نقص حاد في طاقة التكرير، بسبب مجموعة من عمليات الإغلاق والاستثمارات التي تعثرت بسبب الوباء والعقوبات المفروضة على روسيا وقرار الصين بالحد من صادرات النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/دول-الخليج-تستثمر-مليارات-الدولارات-حول-العالم-بفضل-عائدات-النفط-المرتفعة-1065607400.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
شركات النفط الكبرى بصدد تسجيل أرباح غير مسبوقة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة
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تستعد شركات النفط العالمية الكبرى لتحقيق ربح قياسي قدره 50 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العالم، ولكن الأداء الممتاز للصناعة يمكن أن يحتوي على ما قد تكون "بذور التراجع".
وتأتي الأرباح المرتفعة نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم معدلات التضخم، وشكل ضغطا على المستهلكين، وزاد من مخاطر الركود، وأثار دعوات لخفض الضرائب، ووسط هذا الاضطراب السياسي والاقتصادي، قد يضطر المساهمون إلى تقليل توقعاتهم بشأن العائدات، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
من جانبه قال أحمد بن سالم، المحلل في "أودو بي إتش إف": "هناك فرصة قوية بأن تصل الأرباح إلى ذروتها
في الربع الثاني أو الثالث، مع انخفاض طفيف بعد ذلك. هذا الركود الذي يلوح في الأفق يهدئ الأمور".
تستعد شركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"شل" و"توتال" و"بي بي"، المعروفة مجتمعة باسم "سوبر ماجورز"، لتحقيق أرباح أكثر مما كانت عليه في عام 2008، عندما قفزت أسعار النفط العالمية إلى 147 دولارا للبرميل.
هذا لأنه ليس النفط الخام فقط هو الذي ارتفع
، فقد حطمت أسعار الغاز الطبيعي وهوامش التكرير أيضا أرقاما قياسية. تتصدر "إكسون" المجموعة بارتفاع 46% في أرباحها هذا العام، في حين أن "توتال إنرجيز" هي الأقل، رغم أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 11%.
وجدت العديد من الأسواق الرئيسية نفسها تعاني من نقص حاد في طاقة التكرير، بسبب مجموعة من عمليات الإغلاق والاستثمارات التي تعثرت بسبب الوباء والعقوبات المفروضة على روسيا وقرار الصين بالحد من صادرات النفط.