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https://arabic.sputniknews.com/20220726/صحيفة-تخلف-شركة-نفتوغاز-الأوكرانية-عن-سداد-ديونها-يعقد-الوضع-المالي-في-البلاد-1065615342.html
صحيفة: تخلف شركة "نفتوغاز" الأوكرانية عن سداد ديونها يعقد الوضع المالي في البلاد
صحيفة: تخلف شركة "نفتوغاز" الأوكرانية عن سداد ديونها يعقد الوضع المالي في البلاد
كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التخلف عن سداد شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "نفتوغاز" سيؤدي إلى عواقب في الاقتصاد والنظام المالي للبلاد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T19:49+0000
2022-07-26T19:51+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي الالتزامات بموجب السندات أكثر من 1.4 مليار دولار. طلبت إدارة الشركة من السلطات الأوكرانية الموافقة على سداد جزء من الديون بمبلغ 335 مليون. في الوقت نفسه، انتهت فترة السداد الأسبوع الماضي.ويوضح المنشور الأمريكي أن فشل أحد أكبر الشركات في الوفاء بالتزاماته سيزيد من المخاوف بشأن الحالة المالية العامة لأوكرانيا، فضلا عن تعقيد أنشطة الشركة التي تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد البلاد.واقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، في وقت سابق، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.في وقت سابق، طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/أوكرانيا-تقترح-بدء-مفاوضات-حول-تأجيل-سداد-ديونها-الخارجية-لمدة-10-20-سنة-1060803748.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

صحيفة: تخلف شركة "نفتوغاز" الأوكرانية عن سداد ديونها يعقد الوضع المالي في البلاد

19:49 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 26.07.2022)
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كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التخلف عن سداد شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "نفتوغاز" سيؤدي إلى عواقب في الاقتصاد والنظام المالي للبلاد.
وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي الالتزامات بموجب السندات أكثر من 1.4 مليار دولار. طلبت إدارة الشركة من السلطات الأوكرانية الموافقة على سداد جزء من الديون بمبلغ 335 مليون. في الوقت نفسه، انتهت فترة السداد الأسبوع الماضي.
ويوضح المنشور الأمريكي أن فشل أحد أكبر الشركات في الوفاء بالتزاماته سيزيد من المخاوف بشأن الحالة المالية العامة لأوكرانيا، فضلا عن تعقيد أنشطة الشركة التي تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد البلاد.
واقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، في وقت سابق، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
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أوكرانيا تقترح بدء مفاوضات حول تأجيل سداد ديونها الخارجية لمدة 10-20 سنة
3 أبريل, 13:22 GMT
في وقت سابق، طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.
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