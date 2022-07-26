https://arabic.sputniknews.com/20220726/صحيفة-تسلط-الضوء-على-أسباب-تردي-الحالة-المعنوية-للجيش-الأوكراني-1065570917.html
صحيفة تسلط الضوء على أسباب تردي الحالة المعنوية للجيش الأوكراني
صحيفة تسلط الضوء على أسباب تردي الحالة المعنوية للجيش الأوكراني
أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لماذا تتردى الحالة المعنوية للجيش الأوكراني. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T06:52+0000
2022-07-26T06:52+0000
2022-07-26T06:53+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشارت إلى أن الحالة المعنوية للقوات الأوكرانية تتردى بسبب تجنيد غير الراغبين في المشاركة في الأعمال القتالية في وحداتها.ووفق السلطات الرسمية الأوكرانية، يتم تجنيد الراغبين فقط، إلا أن السكان يشكون من إجبار غير الراغبين في بعض الأحيان على الالتحاق بالجيش.ويقول ضباط في الجيش الأوكراني إن تجنيد غير الراغبين في الذهاب إلى جبهة القتال يتسبب في تردي الحالة المعنوية للقوات الأوكرانية.ويوجد في المناطق القريبة من الحدود الروسية من يرفضون الالتحاق بالجيش الأوكراني بسبب تأييدهم لروسيا. ويقول هؤلاء إن أوكرانيا ليست بلدًا قائمًا على أرض الواقع.وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هناك من لديهم شوق إلى القتال، ولكن لا يتم تجنيدهم.واضطرت روسيا إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحيفة تسلط الضوء على أسباب تردي الحالة المعنوية للجيش الأوكراني
06:52 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية لماذا تتردى الحالة المعنوية للجيش الأوكراني.
وأشارت
إلى أن الحالة المعنوية للقوات الأوكرانية تتردى بسبب تجنيد غير الراغبين في المشاركة في الأعمال القتالية في وحداتها.
ووفق السلطات الرسمية الأوكرانية، يتم تجنيد الراغبين فقط، إلا أن السكان يشكون من إجبار غير الراغبين في بعض الأحيان على الالتحاق بالجيش.
ويقول ضباط في الجيش الأوكراني إن تجنيد غير الراغبين في الذهاب إلى جبهة القتال يتسبب في تردي الحالة المعنوية للقوات الأوكرانية.
ويوجد في المناطق القريبة من الحدود الروسية من يرفضون الالتحاق بالجيش الأوكراني بسبب تأييدهم لروسيا. ويقول هؤلاء إن أوكرانيا ليست بلدًا قائمًا على أرض الواقع.
وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هناك من لديهم شوق إلى القتال، ولكن لا يتم تجنيدهم.
واضطرت روسيا إلى بدء عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014.