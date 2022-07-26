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https://arabic.sputniknews.com/20220726/صحيفة-ذعر-يصيب-أوروبا-بعد-قرار-تخفيض-كميات-الغاز-عبر-التيار-الشمالي-بسبب-الصيانة-1065569816.html
صحيفة: ذعر يصيب أوروبا بعد قرار تخفيض كميات الغاز عبر التيار الشمالي بسبب الصيانة
صحيفة: ذعر يصيب أوروبا بعد قرار تخفيض كميات الغاز عبر التيار الشمالي بسبب الصيانة
كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس الاثنين، أن أوروبا أصيبت بالذعر والخوف، وذلك نتيجة قرار شركة "غازبروم" الروسية تقليص كمية الغاز إلى الدول الأوروبية عبر التيار... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T04:56+0000
2022-07-26T04:56+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية مقال الكاتب، جاكوب بول، الذي كتب إن "أوروبا أصيبت بحالة من الذعر بعد أنباء عن تقليص العبور عبر تيار الشمال إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم".وأضاف الكاتب: "هذا هو بالضبط التطور الذي تخشاه المفوضية الأوروبية ولعل الرد الأوروبي بالاجتماع الطارئ الذي سيعقد في بروكسل لمناقشة خطة توفير الغاز الطارئة يدل على أن الأوروبيين أصيبوا بالذعر من الخطوة الروسية غير المتوقعة".وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، يوم الاثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا. وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 تموز/يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".
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صحيفة: ذعر يصيب أوروبا بعد قرار تخفيض كميات الغاز عبر التيار الشمالي بسبب الصيانة

04:56 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Стрингер
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كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس الاثنين، أن أوروبا أصيبت بالذعر والخوف، وذلك نتيجة قرار شركة "غازبروم" الروسية تقليص كمية الغاز إلى الدول الأوروبية عبر التيار الشمالي.
ونشرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية مقال الكاتب، جاكوب بول، الذي كتب إن "أوروبا أصيبت بحالة من الذعر بعد أنباء عن تقليص العبور عبر تيار الشمال إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم".
وأضاف الكاتب: "هذا هو بالضبط التطور الذي تخشاه المفوضية الأوروبية ولعل الرد الأوروبي بالاجتماع الطارئ الذي سيعقد في بروكسل لمناقشة خطة توفير الغاز الطارئة يدل على أن الأوروبيين أصيبوا بالذعر من الخطوة الروسية غير المتوقعة".
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، يوم الاثنين، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا.
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 تموز/يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".
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