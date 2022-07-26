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صندوق النقد الدولي: أمريكا أمامها مسار ضيق للغاية لتجنب الركود
صندوق النقد الدولي: أمريكا أمامها مسار ضيق للغاية لتجنب الركود
اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لديها فرصة ضعيفة لتجنب ركود اقتصادي بسبب كثرة المخاطر التي تواجهها. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T14:55+0000
2022-07-26T14:55+0000
صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس: "إنه مسار ضيق للغاية"، بحسب "فرانس برس".وأضاف قائلا: "البيئة الحالية تشير إلى أن احتمالية تمكن الاقتصاد الأمريكي من تجنب الركود هو في الواقع محدودة للغاية".وحذّر المسؤول في صندوق النقد الدولي من أن "صدمة صغيرة" يمكن أن تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.وفي آخر تحديث لمستقبل الاقتصاد العالمي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للولايات المتحدة إلى 2.3% هذا العام، أي أقل بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن توقعات أبريل/ نيسان.ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي المزيد من التباطؤ في العام المقبل، مع معدل نمو يبلغ 1.0 في المئة فقط.ويرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة للحد من التضخم الحاد، الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
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صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية

صندوق النقد الدولي: أمريكا أمامها مسار ضيق للغاية لتجنب الركود

14:55 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لديها فرصة ضعيفة لتجنب ركود اقتصادي بسبب كثرة المخاطر التي تواجهها.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس: "إنه مسار ضيق للغاية"، بحسب "فرانس برس".
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وأضاف قائلا: "البيئة الحالية تشير إلى أن احتمالية تمكن الاقتصاد الأمريكي من تجنب الركود هو في الواقع محدودة للغاية".
وحذّر المسؤول في صندوق النقد الدولي من أن "صدمة صغيرة" يمكن أن تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وفي آخر تحديث لمستقبل الاقتصاد العالمي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للولايات المتحدة إلى 2.3% هذا العام، أي أقل بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن توقعات أبريل/ نيسان.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي المزيد من التباطؤ في العام المقبل، مع معدل نمو يبلغ 1.0 في المئة فقط.
ويرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بقوة للحد من التضخم الحاد، الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
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