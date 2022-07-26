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صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي مع تزايد عدم اليقين بشأن المستقبل

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي مع تزايد عدم اليقين بشأن المستقبل

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، واصفا آفاق الاقتصاد العالمي بأنها "قاتمة وغير مؤكدة بدرجة أكبر". 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T14:37+0000

2022-07-26T14:37+0000

2022-07-26T14:37+0000

اقتصاد

صندوق النقد الدولي

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يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، قبل أن يتباطأ أكثر معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في عام 2023. هذا انخفاض بنسبة 0.4% 0.7%، على التوالي، من توقعات الصندوق الصادرة في أبريل/ نيسان، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقال الصندوق، ومقره واشنطن، إن التوقعات المنقحة تشير إلى أن مخاطر الهبوط الموضحة في تقريره السابق تتحقق الآن، ومن بين هذه التحديات ارتفاع التضخم العالمي، وتباطؤ أسوأ من المتوقع في الصين، والتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا.وقال التقرير: "أعقب التعافي المؤقت في عام 2021 تطورات قاتمة على نحو متزايد في عام 2022". ضربت صدمات عدة الاقتصاد العالمي الذي أضعف بالفعل بسبب الوباء، ومنها التضخم الأعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم والذي أدى إلى تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ أسوأ من المتوقع في الصين، إلى جانب الأزمة الأوكرانية.من المتوقع أن يمثل التباطؤ المتوقع أول انكماش ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي منذ عام 2020. وقال صندوق النقد الدولي إن هناك سيناريو بديل "معقول"، ولكنه أقل احتمالا قد يشهد انخفاضا في النمو العالمي إلى نحو 2.6% في 2022 و2.0% في 2023، مما يضع النمو العالمي في أدنى 10% من النتائج منذ عام 1970.

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اقتصاد, صندوق النقد الدولي