صور توثق الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... عدسة إيرينا غيراشينكو

جنازة كاتيا البالغة من العمر 11 عامًا من غورلوفكا في دونيتسك. في 26 مايو 2015 قتلت قذيفة أوكرانية الفتاة. وأصيب شقيقها بوغدان، البالغ من العمر 3 سنوات بشظية في ظهره ولكن نجا الصبي. يكاترينا، والدة كاتيا، تمزقت ذراعها وقتل الأب يوري.
جنازة كاتيا البالغة من العمر 11 عامًا من غورلوفكا في دونيتسك. في 26 مايو 2015 قتلت قذيفة أوكرانية الفتاة. وأصيب شقيقها بوغدان، البالغ من العمر 3 سنوات بشظية في ظهره ولكن نجا الصبي. يكاترينا، والدة كاتيا، تمزقت ذراعها وقتل الأب يوري.
أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم يعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات.
أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم يعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات.
طفل من سكان غورلوفكا يعرض قطعة ذخيرة انفجرت في أرض مدرسة محلية. في 25 أغسطس 2015 قصفت القوات الأوكرانية المدينة وتضررت مدرستان وروضة أطفال ومبنى مدرسة مهنية. أصيب أربعة من السكان المحليين، وقتلت امرأة.
طفل من سكان غورلوفكا يعرض قطعة ذخيرة انفجرت في أرض مدرسة محلية. في 25 أغسطس 2015 قصفت القوات الأوكرانية المدينة وتضررت مدرستان وروضة أطفال ومبنى مدرسة مهنية. أصيب أربعة من السكان المحليين، وقتلت امرأة.
أكثر الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية في الحرب ليسوا الأطفال فحسب، بل كبار السن أيضًا. ليس لديهم مكان يهربون إليه من الحرب. في هذه الصورة، تحاول امرأة مسنة الدفء تحت الأغطية. أصيب منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك في مارس 2017 بقصف مدفعي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
أكثر الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية في الحرب ليسوا الأطفال فحسب، بل كبار السن أيضًا. ليس لديهم مكان يهربون إليه من الحرب. في هذه الصورة، تحاول امرأة مسنة الدفء تحت الأغطية. أصيب منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك في مارس 2017 بقصف مدفعي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
بقي الناس طوال فترة القصف في الأقبية. وفي بعض الأحيان كان عليهم المكوث فيها لأسابيع. أجبر الواقع صغار سكان دونباس، الذين نشأوا على أصوات القذائف الأوكرانية، على قضاء حياتهم تحت الأرض. هذه الألعاب في غرفة أطفال مؤقتة ورسومات على الجدران في أحد الأقبية في قرية سبارتاك، منطقة دونيتسك، 2017.
بقي الناس طوال فترة القصف في الأقبية. وفي بعض الأحيان كان عليهم المكوث فيها لأسابيع. أجبر الواقع صغار سكان دونباس، الذين نشأوا على أصوات القذائف الأوكرانية، على قضاء حياتهم تحت الأرض. هذه الألعاب في غرفة أطفال مؤقتة ورسومات على الجدران في أحد الأقبية في قرية سبارتاك، منطقة دونيتسك، 2017.
دونيتسك، 2015. نقش على جدار إحدى الشقق في مبنى دمره قصف من قبل القوات الأوكرانية، مكتوب "الله الحي القيوم، احمنا واحفظنا".
دونيتسك، 2015. نقش على جدار إحدى الشقق في مبنى دمره قصف من قبل القوات الأوكرانية، مكتوب "الله الحي القيوم، احمنا واحفظنا".