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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/صور-توثق-الإبادة-الجماعية-للمدنيين-في-دونباس-عدسة-إيرينا-غيراشينكو--1065546558.html
صور توثق الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... عدسة إيرينا غيراشينكو
صور توثق الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... عدسة إيرينا غيراشينكو
وثقت مصورة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إيرينا غيراشينكو في دونباس - جنازة الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة القصف الأوكراني، وتلاميذ المدارس الذين يعانون من شظايا... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:12+0000
2022-07-26T09:12+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
صور
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صور توثق الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس... عدسة إيرينا غيراشينكو

09:12 GMT 26.07.2022
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وثقت مصورة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إيرينا غيراشينكو في دونباس - جنازة الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة القصف الأوكراني، وتلاميذ المدارس الذين يعانون من شظايا القذائف، وكبار السن الوحيدين في المنازل التي دمرتها مدفعية القوميين المتطرفين الأوكران.
© Sputnik . Irina Gerashchenko / الذهاب إلى بنك الصور

جنازة كاتيا البالغة من العمر 11 عامًا من غورلوفكا في دونيتسك. في 26 مايو 2015 قتلت قذيفة أوكرانية الفتاة. وأصيب شقيقها بوغدان، البالغ من العمر 3 سنوات بشظية في ظهره ولكن نجا الصبي. يكاترينا، والدة كاتيا، تمزقت ذراعها وقتل الأب يوري.

جنازة كاتيا البالغة من العمر 11 عامًا من غورلوفكا في دونيتسك. في 26 مايو 2015 قتلت قذيفة أوكرانية الفتاة. وأصيب شقيقها بوغدان، البالغ من العمر 3 سنوات بشظية في ظهره ولكن نجا الصبي. يكاترينا، والدة كاتيا، تمزقت ذراعها وقتل الأب يوري. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Irina Gerashchenko
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جنازة كاتيا البالغة من العمر 11 عامًا من غورلوفكا في دونيتسك. في 26 مايو 2015 قتلت قذيفة أوكرانية الفتاة. وأصيب شقيقها بوغدان، البالغ من العمر 3 سنوات بشظية في ظهره ولكن نجا الصبي. يكاترينا، والدة كاتيا، تمزقت ذراعها وقتل الأب يوري.

© Sputnik . Irina Gerashchenko

أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم يعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات.

أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم يعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Irina Gerashchenko

أصابت قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية منزل هذا الرجل المسن. في ذلك اليوم، 15 يوليو 2015، دمر الجيش الأوكراني أربعة منازل خاصة في غورلوفكا بقصف مدفعي. قتلت امرأة، وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، مما أدى إلى فقدان ساقها. إطلاق النار على المنازل مع المدنيين - كبار السن والأطفال والنساء - كل هذا لم يعتبر جريمة حرب من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. لقد فقد الآلاف من الناس حياتهم وأحبائهم وصحتهم وسقوفهم فوق رؤوسهم في ثماني سنوات.

© Sputnik . Irina Gerashchenko

طفل من سكان غورلوفكا يعرض قطعة ذخيرة انفجرت في أرض مدرسة محلية. في 25 أغسطس 2015 قصفت القوات الأوكرانية المدينة وتضررت مدرستان وروضة أطفال ومبنى مدرسة مهنية. أصيب أربعة من السكان المحليين، وقتلت امرأة.

طفل من سكان غورلوفكا يعرض قطعة ذخيرة انفجرت في أرض مدرسة محلية. في 25 أغسطس 2015 قصفت القوات الأوكرانية المدينة وتضررت مدرستان وروضة أطفال ومبنى مدرسة مهنية. أصيب أربعة من السكان المحليين، وقتلت امرأة. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Irina Gerashchenko

طفل من سكان غورلوفكا يعرض قطعة ذخيرة انفجرت في أرض مدرسة محلية. في 25 أغسطس 2015 قصفت القوات الأوكرانية المدينة وتضررت مدرستان وروضة أطفال ومبنى مدرسة مهنية. أصيب أربعة من السكان المحليين، وقتلت امرأة.

© Sputnik . Irina Gerashchenko / الذهاب إلى بنك الصور

أكثر الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية في الحرب ليسوا الأطفال فحسب، بل كبار السن أيضًا. ليس لديهم مكان يهربون إليه من الحرب. في هذه الصورة، تحاول امرأة مسنة الدفء تحت الأغطية. أصيب منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك في مارس 2017 بقصف مدفعي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

أكثر الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية في الحرب ليسوا الأطفال فحسب، بل كبار السن أيضًا. ليس لديهم مكان يهربون إليه من الحرب. في هذه الصورة، تحاول امرأة مسنة الدفء تحت الأغطية. أصيب منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك في مارس 2017 بقصف مدفعي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Irina Gerashchenko
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أكثر الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية في الحرب ليسوا الأطفال فحسب، بل كبار السن أيضًا. ليس لديهم مكان يهربون إليه من الحرب. في هذه الصورة، تحاول امرأة مسنة الدفء تحت الأغطية. أصيب منزلها في حي كيفسكي في دونيتسك في مارس 2017 بقصف مدفعي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

© Sputnik . Irina Gerashchenko / الذهاب إلى بنك الصور

بقي الناس طوال فترة القصف في الأقبية. وفي بعض الأحيان كان عليهم المكوث فيها لأسابيع. أجبر الواقع صغار سكان دونباس، الذين نشأوا على أصوات القذائف الأوكرانية، على قضاء حياتهم تحت الأرض. هذه الألعاب في غرفة أطفال مؤقتة ورسومات على الجدران في أحد الأقبية في قرية سبارتاك، منطقة دونيتسك، 2017.

بقي الناس طوال فترة القصف في الأقبية. وفي بعض الأحيان كان عليهم المكوث فيها لأسابيع. أجبر الواقع صغار سكان دونباس، الذين نشأوا على أصوات القذائف الأوكرانية، على قضاء حياتهم تحت الأرض. هذه الألعاب في غرفة أطفال مؤقتة ورسومات على الجدران في أحد الأقبية في قرية سبارتاك، منطقة دونيتسك، 2017. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Irina Gerashchenko
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بقي الناس طوال فترة القصف في الأقبية. وفي بعض الأحيان كان عليهم المكوث فيها لأسابيع. أجبر الواقع صغار سكان دونباس، الذين نشأوا على أصوات القذائف الأوكرانية، على قضاء حياتهم تحت الأرض. هذه الألعاب في غرفة أطفال مؤقتة ورسومات على الجدران في أحد الأقبية في قرية سبارتاك، منطقة دونيتسك، 2017.

© Sputnik . Irina Gerashchenkoأصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص.
أصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Irina Gerashchenko
أصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص.
© Sputnik . Irina Gerashchenko

دونيتسك، 2015. نقش على جدار إحدى الشقق في مبنى دمره قصف من قبل القوات الأوكرانية، مكتوب "الله الحي القيوم، احمنا واحفظنا".

دونيتسك، 2015. نقش على جدار إحدى الشقق في مبنى دمره قصف من قبل القوات الأوكرانية، مكتوب &quot;الله الحي القيوم، احمنا واحفظنا&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Irina Gerashchenko

دونيتسك، 2015. نقش على جدار إحدى الشقق في مبنى دمره قصف من قبل القوات الأوكرانية، مكتوب "الله الحي القيوم، احمنا واحفظنا".

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