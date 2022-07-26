https://arabic.sputniknews.com/20220726/ضابط-في-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-نتمكن-من-إسقاط-صواريخ-هيمارس--1065569961.html
ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"
ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"
صرح ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية أنهم يتمكنون من إسقاط صواريخ "هيمارس" رغم أن وسائطهم ليست مصممة للتعامل مع الصواريخ من هذا النوع. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T05:42+0000
2022-07-26T05:42+0000
2022-07-26T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال ضابط إحدى وحدات الدفاع الجوي المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا لـ"سبوتنيك": "أعتبر منظومة صواريخ "بوك إم-3" المضادة للطائرات أفضل وسيلة للدفاع الجوي، فبالإضافة إلى نجاحها في تحقيق المهام التي أنشئت من أجلها تستطيع هذه المنظومة التعامل مع القذائف الصاروخية رغم أنها ليست مصممة للتعامل مع هذه القذائف".وقد أسقطت بطاريتها عدة صواريخ من طراز "هيمارس" وإن لم يكن هذا أمرا سهلا لأنها تطير على ارتفاع عال جدا يمكن أن يبلغ 22 ألف متر، وهو الارتفاع الذي "نكتشف الصواريخ عليه"، وتعتبر هدفا صغير الحجم وسريعا جدا، "ونتمكن، مع ذلك، من إسقاطها في غضون 10 ثوان".وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف 12 راجمة صواريخ "هيمارس". وإجمالاً تعهدوا بتسليم كييف أكثر من 20 راجمة.وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على المشاركين في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"
05:42 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 05:45 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
صرح ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية أنهم يتمكنون من إسقاط صواريخ "هيمارس" رغم أن وسائطهم ليست مصممة للتعامل مع الصواريخ من هذا النوع.
وقال
ضابط إحدى وحدات الدفاع الجوي المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا لـ"سبوتنيك": "أعتبر منظومة صواريخ "بوك إم-3" المضادة للطائرات أفضل وسيلة للدفاع الجوي، فبالإضافة إلى نجاحها في تحقيق المهام التي أنشئت من أجلها تستطيع هذه المنظومة التعامل مع القذائف الصاروخية رغم أنها ليست مصممة للتعامل مع هذه القذائف".
وقد أسقطت بطاريتها عدة صواريخ من طراز "هيمارس" وإن لم يكن هذا أمرا سهلا لأنها تطير على ارتفاع عال جدا يمكن أن يبلغ 22 ألف متر، وهو الارتفاع الذي "نكتشف الصواريخ عليه"، وتعتبر هدفا صغير الحجم وسريعا جدا، "ونتمكن، مع ذلك، من إسقاطها في غضون 10 ثوان".
وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف 12 راجمة صواريخ "هيمارس". وإجمالاً تعهدوا بتسليم كييف أكثر من 20 راجمة.
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على المشاركين في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.