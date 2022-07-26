عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/ضابط-في-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-نتمكن-من-إسقاط-صواريخ-هيمارس--1065569961.html
ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"
ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"
صرح ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية أنهم يتمكنون من إسقاط صواريخ "هيمارس" رغم أن وسائطهم ليست مصممة للتعامل مع الصواريخ من هذا النوع. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T05:42+0000
2022-07-26T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/58/1043375832_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_db7117a847c7defcbd3957c7df7fc05d.jpg
وقال ضابط إحدى وحدات الدفاع الجوي المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا لـ"سبوتنيك": "أعتبر منظومة صواريخ "بوك إم-3" المضادة للطائرات أفضل وسيلة للدفاع الجوي، فبالإضافة إلى نجاحها في تحقيق المهام التي أنشئت من أجلها تستطيع هذه المنظومة التعامل مع القذائف الصاروخية رغم أنها ليست مصممة للتعامل مع هذه القذائف".وقد أسقطت بطاريتها عدة صواريخ من طراز "هيمارس" وإن لم يكن هذا أمرا سهلا لأنها تطير على ارتفاع عال جدا يمكن أن يبلغ 22 ألف متر، وهو الارتفاع الذي "نكتشف الصواريخ عليه"، وتعتبر هدفا صغير الحجم وسريعا جدا، "ونتمكن، مع ذلك، من إسقاطها في غضون 10 ثوان".وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف 12 راجمة صواريخ "هيمارس". وإجمالاً تعهدوا بتسليم كييف أكثر من 20 راجمة.وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على المشاركين في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/58/1043375832_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_3b359bf3c149ece3d763e8ab014e8035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية: نتمكن من إسقاط صواريخ "هيمارس"

05:42 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 05:45 GMT 26.07.2022)
© Sputnik . ALEXANDER VELEV / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . ALEXANDER VELEV
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح ضابط في قوات الدفاع الجوي الروسية أنهم يتمكنون من إسقاط صواريخ "هيمارس" رغم أن وسائطهم ليست مصممة للتعامل مع الصواريخ من هذا النوع.
وقال ضابط إحدى وحدات الدفاع الجوي المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا لـ"سبوتنيك": "أعتبر منظومة صواريخ "بوك إم-3" المضادة للطائرات أفضل وسيلة للدفاع الجوي، فبالإضافة إلى نجاحها في تحقيق المهام التي أنشئت من أجلها تستطيع هذه المنظومة التعامل مع القذائف الصاروخية رغم أنها ليست مصممة للتعامل مع هذه القذائف".
وقد أسقطت بطاريتها عدة صواريخ من طراز "هيمارس" وإن لم يكن هذا أمرا سهلا لأنها تطير على ارتفاع عال جدا يمكن أن يبلغ 22 ألف متر، وهو الارتفاع الذي "نكتشف الصواريخ عليه"، وتعتبر هدفا صغير الحجم وسريعا جدا، "ونتمكن، مع ذلك، من إسقاطها في غضون 10 ثوان".
وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف 12 راجمة صواريخ "هيمارس". وإجمالاً تعهدوا بتسليم كييف أكثر من 20 راجمة.
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على المشاركين في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وجريمة القتل الجماعي من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала