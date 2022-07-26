"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
1/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
2/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
3/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
4/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
5/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
6/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
7/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
8/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
9/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
10/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
11/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
كما أشار ابن سلمان إلى أن مدينة المستقبل الضخمة "نيوم" ستضم ناطحتي سحاب ضخمتين مغلفتين بمرآة تمتد على أكثر من 170 كيلومترًا من التضاريس الصحراوية والجبلية، وستؤوي في النهاية تسعة ملايين شخص.