https://arabic.sputniknews.com/20220726/عالم-موازي-في-السعودية-مشروع-نيوم-يقدم-تصاميم-مدينة-المستقبل-ذا-لاين-1065581540.html

"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"

"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T09:46+0000

2022-07-26T09:46+0000

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كما أشار ابن سلمان إلى أن مدينة المستقبل الضخمة "نيوم" ستضم ناطحتي سحاب ضخمتين مغلفتين بمرآة تمتد على أكثر من 170 كيلومترًا من التضاريس الصحراوية والجبلية، وستؤوي في النهاية تسعة ملايين شخص.اقرأ أيضا - محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم

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