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"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"
"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:46+0000
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كما أشار ابن سلمان إلى أن مدينة المستقبل الضخمة "نيوم" ستضم ناطحتي سحاب ضخمتين مغلفتين بمرآة تمتد على أكثر من 170 كيلومترًا من التضاريس الصحراوية والجبلية، وستؤوي في النهاية تسعة ملايين شخص.اقرأ أيضا - محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار السعودية اليوم, السعودية

"عالم موازي" في السعودية... مشروع نيوم يقدم تصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"

09:46 GMT 26.07.2022
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOM

تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022

تُظهر صورة قدمتها &quot;نيوم&quot; السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2022 / NEOM

تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022

© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2022 / NEOM
تُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
كما أشار ابن سلمان إلى أن مدينة المستقبل الضخمة "نيوم" ستضم ناطحتي سحاب ضخمتين مغلفتين بمرآة تمتد على أكثر من 170 كيلومترًا من التضاريس الصحراوية والجبلية، وستؤوي في النهاية تسعة ملايين شخص.
اقرأ أيضا - محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم
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