https://arabic.sputniknews.com/20220726/غدا-افتتاح-مركز-التنسيق-المشترك-للحبوب-في-اسطنبول-1065600941.html
غدا... افتتاح مركز التنسيق المشترك للحبوب في اسطنبول
غدا... افتتاح مركز التنسيق المشترك للحبوب في اسطنبول
تشهد مدينة اسطنبول التركية، غدا الأربعاء، الافتتاح الرسمي لمركز التنسيق المشترك للحبوب. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:39+0000
2022-07-26T13:39+0000
2022-07-26T13:39+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
حبوب
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ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة في البحر الأسود، سيتم افتتاحه رسميًا غدا الأربعاء، الموافق 27 من يوليو/ تموز.ولفتت إلى أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سوف يكون على رأس الحاضرين لحفل الافتتاح الذي سيتم في جامعة الدفاع الوطني بمدينة اسطنبول.وكانت اسطنبول قد استضافت الجمعة الماضية توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة بشأن رفع القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية للصادرات الغذائية الروسية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مركز التنسيق المشترك بدأ عمله في اسطنبول وفقا لبنود الاتفاقية، لافتة إلى أن المهمة الرئيسية للوفد الروسي ستكون هي الحل الفوري لجميع القضايا من أجل التنفيذ العملي لصفقة الحبوب.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, حبوب
غدا... افتتاح مركز التنسيق المشترك للحبوب في اسطنبول
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تشهد مدينة اسطنبول التركية، غدا الأربعاء، الافتتاح الرسمي لمركز التنسيق المشترك للحبوب.
ووفقا لوكالة
"الأناضول" التركية فإن مركز التنسيق المشترك (جيه سي سي) الذي يشرف على تسهيل صادرات الحبوب والأغذية والأسمدة في البحر الأسود، سيتم افتتاحه رسميًا غدا الأربعاء، الموافق 27 من يوليو/ تموز.
ولفتت إلى أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، سوف يكون على رأس الحاضرين لحفل الافتتاح الذي سيتم في جامعة الدفاع الوطني بمدينة اسطنبول.
وكانت اسطنبول قد استضافت
الجمعة الماضية توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة بشأن رفع القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية للصادرات الغذائية الروسية.
واستهدفت الاتفاقيات مساعدة موسكو في تصدير الحبوب الأوكرانية، وإتاحة تصدير المواد الغذائية التجارية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، هي أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مركز التنسيق المشترك بدأ عمله في اسطنبول وفقا لبنود الاتفاقية، لافتة إلى أن المهمة الرئيسية للوفد الروسي ستكون هي الحل
الفوري لجميع القضايا من أجل التنفيذ العملي لصفقة الحبوب.