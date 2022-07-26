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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220726/قصف-مدفعي-أوكراني-يشعل-حريقا-في-خزانات-نفطية-داخل-مدينة-دونيتسك-1065570794.html
قصف مدفعي أوكراني يشعل حريقا في خزانات نفطية داخل مدينة دونيتسك
قصف مدفعي أوكراني يشعل حريقا في خزانات نفطية داخل مدينة دونيتسك
أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن نشوب حريق في مستودع للنفط في منطقة بوديونوفسكي. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T06:45+0000
2022-07-26T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع في مستودع النفط ناتج عن قصف مدفعي للمنطقة من جانب القوات الأوكرانية.وأضافت سلطات الطوارئ أنها " تمكنت من منع انتشار الحريق في محيط خزانات الوقود"، مشيرة إلى أن الحريق استهدف ستة خزانات ثابتة تحوي وقودا بسعة 50 مترا مكعبا، بالإضافة إلى خزانات نقل تابعة للسكك الحديدية اشتعلت فيها النيران".وتنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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العالم

قصف مدفعي أوكراني يشعل حريقا في خزانات نفطية داخل مدينة دونيتسك

06:45 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن نشوب حريق في مستودع للنفط في منطقة بوديونوفسكي.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع في مستودع النفط ناتج عن قصف مدفعي للمنطقة من جانب القوات الأوكرانية.
وأضافت سلطات الطوارئ أنها " تمكنت من منع انتشار الحريق في محيط خزانات الوقود"، مشيرة إلى أن الحريق استهدف ستة خزانات ثابتة تحوي وقودا بسعة 50 مترا مكعبا، بالإضافة إلى خزانات نقل تابعة للسكك الحديدية اشتعلت فيها النيران".
وتنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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