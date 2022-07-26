https://arabic.sputniknews.com/20220726/قصف-مدفعي-أوكراني-يشعل-حريقا-في-خزانات-نفطية-داخل-مدينة-دونيتسك-1065570794.html
قصف مدفعي أوكراني يشعل حريقا في خزانات نفطية داخل مدينة دونيتسك
قصف مدفعي أوكراني يشعل حريقا في خزانات نفطية داخل مدينة دونيتسك
أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن نشوب حريق في مستودع للنفط في منطقة بوديونوفسكي. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T06:45+0000
2022-07-26T06:45+0000
2022-07-26T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع في مستودع النفط ناتج عن قصف مدفعي للمنطقة من جانب القوات الأوكرانية.وأضافت سلطات الطوارئ أنها " تمكنت من منع انتشار الحريق في محيط خزانات الوقود"، مشيرة إلى أن الحريق استهدف ستة خزانات ثابتة تحوي وقودا بسعة 50 مترا مكعبا، بالإضافة إلى خزانات نقل تابعة للسكك الحديدية اشتعلت فيها النيران".وتنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قصف مدفعي أوكراني يشعل حريقا في خزانات نفطية داخل مدينة دونيتسك
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أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن نشوب حريق في مستودع للنفط في منطقة بوديونوفسكي.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع في مستودع النفط ناتج عن قصف مدفعي للمنطقة من جانب القوات الأوكرانية.
وأضافت سلطات الطوارئ أنها " تمكنت من منع انتشار الحريق في محيط خزانات الوقود"، مشيرة إلى أن الحريق استهدف ستة خزانات ثابتة تحوي وقودا بسعة 50 مترا مكعبا، بالإضافة إلى خزانات نقل تابعة للسكك الحديدية اشتعلت فيها النيران".
وتنفذ
القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.