https://arabic.sputniknews.com/20220726/قطيع-من-ثعالب-الماء-يهاجم-امرأة-في-سنغافورة-1065610491.html
قطيع من ثعالب الماء يهاجم امرأة في سنغافورة
قطيع من ثعالب الماء يهاجم امرأة في سنغافورة
طارد سرب من ثعالب الماء في سنغافورة عدّاءة شوهدت وهي تدوس على أحدها. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:35+0000
2022-07-26T16:35+0000
2022-07-26T16:35+0000
العالم
سنغافورة
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وبحسب شهود عيان، فإن المرأة التي كانت تجري هاربة في حديقة المدينة يتبعها مما لا يقل عن سبعة ثعالب ماء غاضبة، إذ تمكنت واحدة على الأقل من اللحاق بها وعضها في ساقها، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى وحالتها غير معروفة.وحثّ مجلس حدائق سنغافورة الناس على توخي الحذر حول ثعالب الماء، وعدم التحدث بصوت عالٍ أو التقاط صور فلاش، لأن هذا يمكن أن يستفز الحيوانات، كما يجب إبقاء الكلاب مقيدة لتجنب مطاردة ثعالب الماء، وفقا لموقع "asiaone".وفي عام 2021، ورد أن العشرات من ثعالب الماء هاجمت بريطانيًا في سنغافورة، وطرحته أرضا وتعرض للعض الشرس من قبلها.
https://arabic.sputniknews.com/20191109/بالفيديو-ثعالب-الماء-تهاجم-نمرا-أمريكيا-بعد-أن-سرق-صغيرهم-1043367748.html
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العالم, سنغافورة
قطيع من ثعالب الماء يهاجم امرأة في سنغافورة
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طارد سرب من ثعالب الماء في سنغافورة عدّاءة شوهدت وهي تدوس على أحدها.
وبحسب شهود عيان، فإن المرأة التي كانت تجري هاربة في حديقة المدينة يتبعها مما لا يقل عن سبعة ثعالب ماء غاضبة، إذ تمكنت واحدة على الأقل من اللحاق بها وعضها في ساقها، حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى وحالتها غير معروفة.
وحثّ مجلس حدائق سنغافورة الناس على توخي الحذر حول ثعالب الماء، وعدم التحدث بصوت عالٍ أو التقاط صور فلاش، لأن هذا يمكن أن يستفز الحيوانات، كما يجب إبقاء الكلاب مقيدة لتجنب مطاردة ثعالب الماء، وفقا لموقع "asiaone"
.
وفي عام 2021، ورد أن العشرات من ثعالب الماء هاجمت بريطانيًا في سنغافورة، وطرحته أرضا وتعرض للعض الشرس من قبلها.