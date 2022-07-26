https://arabic.sputniknews.com/20220726/كازاخستان-وسوريا-تتفقان-على-إعادة-افتتاح-مركز-الفارابي-الثقافي-في-دمشق-1065606314.html

كازاخستان وسوريا تتفقان على إعادة افتتاح مركز "الفارابي" الثقافي في دمشق

كازاخستان وسوريا تتفقان على إعادة افتتاح مركز "الفارابي" الثقافي في دمشق

في سبيل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين كازاخستان وسوريا، وتشجيع التبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة وتحفيز البحث العلمي بين الجانبين وتعميق التقارب والتواصل... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T15:12+0000

2022-07-26T15:12+0000

2022-07-26T15:12+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وأكد المحامي فيصل سرور، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة في محافظة دمشق، أن افتتاح المركز هو إحدى الخطوات التي تسعى جمهورية كازاخستان لتحقيقها في مسار التعاون الثنائي بين البلدين.وقال سرور في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": إن "الجانبين مهتمان بتطوير الإمكانيات الثقافية والتربوية والتاريخية والاجتماعية والبنية التحتية والاستخدام الفاعل للمركز الثقافي التاريخي (الفارابي) بما يخدم المصالح المشتركة وبناءً على الحاجة بشأن التعاون في المركز وضريح الفارابي".وأشار سرور إلى أن عددا من المرافق الداعمة للبنية التحتية للمركز ستضاف على الموجودة حالياً وهي منظومات الاتصال والبث الإذاعي والتلفزيوني والكهرباء والماء والتكييف والصرف الصحي وكذلك آية مرافق أخرى تسهم في عمل هذا المركز على أن يعود المركز بكامله مكوناته فهو مملوك لجمهورية كازاخستان.ووفقا لشروط استخدام مركز الفارابي وفق الاتفاقية التي أطلعت عليها "سبوتنيك"، سيقوم الجانب الكازاخستاني، وحسب ما يراه مناسباً، بأعمال صيانة وتجديد وتجهيز المركز بما يخدم حسن سير عمله مع إمكانية تنفيذ أية تحسينات أو تعديلات في أي وقت بالتنسيق مع الجانب السوري وفق الأنظمة والقوانين لدى الدولتين مع مراعاة متطلبات السلامة البيئة والفنية والمهنية .أما بالنسبة للحقوق والالتزامات التي وضعت ضمن الاتفاقية فيجب أن يعين الجانب الكازاخستاني رئيس المركز الثقافي التاريخي الفارابي وله الصلاحية في العزل بالمقابل على الجانب السوري تأمين جميع التصاريح اللازمة وفق التشريعات الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تسريع الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالمواد والتجهيزات وسائر المقتنيات المستوردة إلى أراضي السورية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.قدمت محافظة دمشق الدعم لبناء المركز الثقافي الكازاخستاني في منطقة (الباب الصغير)، حيث ضريح العالم الفارابي في دمشق القديمة. ولم يتعرض المركز لأي أضرار خلال سنوات الحرب.ويعد أبو النصر الفارابي الرمز الثقافي لكازاخستان، كما أن اسمه خالد في ذاكرة الناس، ولذلك تسعى كازاخستان لنقل تراثه الروحي والفكري إلى جيل الشباب، بحكم أنه جزء من التاريخ والثقافة والفلسفة العالمية.

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