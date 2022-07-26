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https://arabic.sputniknews.com/20220726/كوريا-الجنوبية-الرئيس-يطالب-وزير-العدل-بمحاربة-الفساد-الذي-يستهدف-المواطنين-1065587447.html
كوريا الجنوبية... الرئيس يطالب وزير العدل بمحاربة الفساد الذي يستهدف المواطنين
كوريا الجنوبية... الرئيس يطالب وزير العدل بمحاربة الفساد الذي يستهدف المواطنين
طالب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، وزير العدل هان دونغ هون بمعالجة الفساد بشكل صارم. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:44+0000
2022-07-26T10:44+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قالت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ إن سون، إن الرئيس الكوري يأمل في أن يرى النيابة العامة والشرطة تتعاون بشكل سريع لحل فساد يستهدف "الناس العاديين". وتابعت كانغ: "الرئيس يون يريد إعطاء الأولوية للشؤون القضائية التي تهدف لإنعاش الاقتصاد". ودعا يون إلى حماية حقوق الإنسان في الإدارة، بما في ذلك في المرافق الإصلاحية، والاستعداد الكامل لمنع الجرائم الشنيعة، وتلك التي تستهدف النساء والأطفال.
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كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية... الرئيس يطالب وزير العدل بمحاربة الفساد الذي يستهدف المواطنين

10:44 GMT 26.07.2022
© Sputnikمعلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
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طالب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، وزير العدل هان دونغ هون بمعالجة الفساد بشكل صارم.
وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قالت المتحدثة باسم الرئاسة كانغ إن سون، إن الرئيس الكوري يأمل في أن يرى النيابة العامة والشرطة تتعاون بشكل سريع لحل فساد يستهدف "الناس العاديين".
وتابعت كانغ: "الرئيس يون يريد إعطاء الأولوية للشؤون القضائية التي تهدف لإنعاش الاقتصاد".
ودعا يون إلى حماية حقوق الإنسان في الإدارة، بما في ذلك في المرافق الإصلاحية، والاستعداد الكامل لمنع الجرائم الشنيعة، وتلك التي تستهدف النساء والأطفال.
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