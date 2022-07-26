https://arabic.sputniknews.com/20220726/كوريا-الجنوبية-تفوز-بعقد-مشروع-الدعم-الفني-لمفاعل-الأبحاث-النووي-السعودي-1065579085.html
كوريا الجنوبية تفوز بعقد مشروع الدعم الفني لمفاعل الأبحاث النووي السعودي
كوريا الجنوبية تفوز بعقد مشروع الدعم الفني لمفاعل الأبحاث النووي السعودي
أكدت لجنة الأمان والسلامة النووية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المعهد الكوري للأمان النووي (KINS) باشر مشروع دعم الإجراءات والتقنيات المتعلقة... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T08:18+0000
2022-07-26T08:18+0000
2022-07-26T08:18+0000
العالم العربي
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وفقا لما صرحت به اللجنة، "أبرم المعهد "KINS" اتفاق المشروع بقيمة نحو مليونين و300 ألف دولار (نحو 3 مليارات وون كوري) بعد مشاركته في المناقصات الدولية حول "مشروع تطوير الإجراءات التنظيمية والدعم الفني لمفاعل الأبحاث" والتي أعلنت عنها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تقديم الدعم إلى السعودية على غرار تطوير إرشادات ترخيص مفاعل الأبحاث، والإجراءات التنظيمية لكل مرحلة من المراحل والتشغيل التجريبي بعد الإنشاء، وتقديم تدريبات وإيفاد القوى العاملة السعودية لتقوية قدراتها الرقابية وغيرها.وسيتم تطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل وشحن الوقود النووي بالتعاون مع المعهد الكوري للتحكم بالطاقة الذرية والتكنولوجيا (KINAC).وتنشئ المملكة العربية السعودية مفاعل الأبحاث منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 بعد استيرادها واحدا بسعة (30 كيلوواط) من الشركة العامة للتكنولوجيات النووية والفضاء الأرجنتينية (INVAP)
https://arabic.sputniknews.com/20220720/رئيس-كوريا-الجنوبية-يؤكد-لوزير-الخارجية-السعودي-تعزيز-التعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-1065339435.html
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العالم العربي
كوريا الجنوبية تفوز بعقد مشروع الدعم الفني لمفاعل الأبحاث النووي السعودي
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أكدت لجنة الأمان والسلامة النووية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المعهد الكوري للأمان النووي (KINS) باشر مشروع دعم الإجراءات والتقنيات المتعلقة بالمفاعلات البحثية للمملكة العربية السعودية.
وفقا لما صرحت به اللجنة، "أبرم المعهد "KINS" اتفاق المشروع بقيمة نحو مليونين و300 ألف دولار (نحو 3 مليارات وون كوري) بعد مشاركته في المناقصات الدولية حول "مشروع تطوير الإجراءات التنظيمية والدعم الفني لمفاعل الأبحاث" والتي أعلنت عنها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"
.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تقديم الدعم إلى السعودية على غرار تطوير إرشادات ترخيص مفاعل الأبحاث، والإجراءات التنظيمية لكل مرحلة من المراحل والتشغيل التجريبي بعد الإنشاء، وتقديم تدريبات وإيفاد القوى العاملة السعودية لتقوية قدراتها الرقابية وغيرها.
وسيتم تطوير الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل وشحن الوقود النووي بالتعاون مع المعهد الكوري للتحكم بالطاقة الذرية والتكنولوجيا (KINAC).
وتنشئ المملكة العربية السعودية مفاعل الأبحاث منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 بعد استيرادها واحدا بسعة (30 كيلوواط) من الشركة العامة للتكنولوجيات النووية والفضاء الأرجنتينية (INVAP)