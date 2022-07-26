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https://arabic.sputniknews.com/20220726/كيف-تحتفل-روسيا-بيوم-القوات-البحرية-1065590556.html
كيف تحتفل روسيا بيوم القوات البحرية
كيف تحتفل روسيا بيوم القوات البحرية
تحتفل روسيا في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/تموز بيوم القوات البحرية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:03+0000
2022-07-26T11:03+0000
روسيا
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ويعتبر العرض العسكري الذي تقيمه القوات البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ أهم فعاليات الاحتفال بيوم القوات البحرية الروسية.ويتضمن العرض العسكري الذي تقيمه وحدات وتشكيلات من الأسطول الروسي بمناسبة يوم القوات البحرية عرضا للسفن العسكرية وعرضا للطائرات العسكرية وعرضا تاريخيا.وينتظر أن تشهد مدينة سان بطرسبورغ في 31 يوليو 2022 استعراضا لـ47 سفينة حربية. وستظهر في نهر نيفا أيضا سفن مساندة وقاطرات بحرية.ويبدأ العرض بعد أن يحيّي الزورق الرئاسي المشاركين فيه.وشاركت 54 سفينة و48 طائرة في العرض العسكري الذي أقامته القوات البحرية الروسية في يوليو 2021 احتفالا بيوم القوات البحرية.
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روسيا

كيف تحتفل روسيا بيوم القوات البحرية

11:03 GMT 26.07.2022
© Sputnik . Igor Zaremboتدريبات العرض العسكري البحري بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الأسطول البحري في بحر البلطيق.
تدريبات العرض العسكري البحري بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الأسطول البحري في بحر البلطيق. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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تحتفل روسيا في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو/تموز بيوم القوات البحرية.
ويعتبر العرض العسكري الذي تقيمه القوات البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ أهم فعاليات الاحتفال بيوم القوات البحرية الروسية.
ويتضمن العرض العسكري الذي تقيمه وحدات وتشكيلات من الأسطول الروسي بمناسبة يوم القوات البحرية عرضا للسفن العسكرية وعرضا للطائرات العسكرية وعرضا تاريخيا.
وينتظر أن تشهد مدينة سان بطرسبورغ في 31 يوليو 2022 استعراضا لـ47 سفينة حربية. وستظهر في نهر نيفا أيضا سفن مساندة وقاطرات بحرية.
ويبدأ العرض بعد أن يحيّي الزورق الرئاسي المشاركين فيه.
وشاركت 54 سفينة و48 طائرة في العرض العسكري الذي أقامته القوات البحرية الروسية في يوليو 2021 احتفالا بيوم القوات البحرية.
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