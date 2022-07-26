https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يصل-إلى-إثيوبيا-ضمن-جولته-الأفريقية-صور-1065609928.html
لافروف يصل إلى إثيوبيا ضمن جولته الأفريقية... صور
لافروف يصل إلى إثيوبيا ضمن جولته الأفريقية... صور
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:21+0000
2022-07-26T16:21+0000
2022-07-26T16:21+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
أخبار إثيوبيا
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وكان في استقبال لافروف لدى وصوله مطار بولي الدولي، نظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إلى جانب مسؤولين حكوميين إثيوبيين رفيعي المستوى، وفقا لبيان من الخارجية الإثيوبية.جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، زار روسيا في العام الماضي 2021، لمناقشة التعاون وتعزيز العلاقات مع موسكو.وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضمن جولة يقوم بها في أفريقيا تستغرق 5 أيام، والتي شملت مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وقال لافروف لوسائل إعلام أفريقية في مقال نشرته وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، قبيل جولته الأفريقية، إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بإمداد الدول الأفريقية بالغذاء والأسمدة والطاقة، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد انطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وجرت الزيارة الكبيرة السابقة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أفريقيا في عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/صحيفة-زيارة-لافروف-لأفريقيا-تظهر-فشل-الغرب-بجعل-روسيا-منبوذة-1065586485.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم, أخبار إثيوبيا
لافروف يصل إلى إثيوبيا ضمن جولته الأفريقية... صور
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وكان في استقبال لافروف لدى وصوله مطار بولي الدولي، نظيره الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إلى جانب مسؤولين حكوميين إثيوبيين رفيعي المستوى، وفقا لبيان من الخارجية الإثيوبية.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، زار روسيا في العام الماضي 2021، لمناقشة التعاون وتعزيز العلاقات مع موسكو.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضمن جولة يقوم بها في أفريقيا تستغرق 5 أيام، والتي شملت مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال لافروف لوسائل إعلام أفريقية في مقال نشرته وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، قبيل جولته الأفريقية، إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بإمداد الدول الأفريقية بالغذاء والأسمدة والطاقة، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد انطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وجرت الزيارة الكبيرة السابقة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أفريقيا في عام 2018.