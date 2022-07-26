https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يعول-على-وفاء-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بالتزاماته-بموجب-صفقة-الغذاء-1065597851.html

لافروف يعول على وفاء الأمين العام للأمم المتحدة بالتزاماته بموجب "صفقة الغذاء"

لافروف يعول على وفاء الأمين العام للأمم المتحدة بالتزاماته بموجب "صفقة الغذاء"

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T13:02+0000

2022-07-26T13:02+0000

2022-07-26T13:09+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أوغندا - سبوتنيك. وقال لافروف: "تم توقيع مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، في إسطنبول، وفي هذه الوثيقة، أخذ الأمين العام أنطونيو غوتيريس، على عاتقه تحقيق رفع القيود (على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية). هذا الالتزام مثبت على الورق. آمل أن يتمكن الأمين العام من تنفيذ ما وقع عليه".ويوم الجمعة الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود .وبدوره، أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستراقب شحن الحبوب على متن سفن التصدير.و أعلن المسؤول، أن "صفقة الغذاء" المبرمة في إسطنبول تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.هذا وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على توريد المنتجات الروسية.

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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأمم-المتحدة-يمكن-للسفن-نقل-الحبوب-من-ميناء-أوديسا-رغم-تعرضه-للقصف-1065563021.html

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