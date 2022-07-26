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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يعول-على-وفاء-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بالتزاماته-بموجب-صفقة-الغذاء-1065597851.html
لافروف يعول على وفاء الأمين العام للأمم المتحدة بالتزاماته بموجب "صفقة الغذاء"
لافروف يعول على وفاء الأمين العام للأمم المتحدة بالتزاماته بموجب "صفقة الغذاء"
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:02+0000
2022-07-26T13:09+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أوغندا - سبوتنيك. وقال لافروف: "تم توقيع مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، في إسطنبول، وفي هذه الوثيقة، أخذ الأمين العام أنطونيو غوتيريس، على عاتقه تحقيق رفع القيود (على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية). هذا الالتزام مثبت على الورق. آمل أن يتمكن الأمين العام من تنفيذ ما وقع عليه".ويوم الجمعة الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود .وبدوره، أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستراقب شحن الحبوب على متن سفن التصدير.و أعلن المسؤول، أن "صفقة الغذاء" المبرمة في إسطنبول تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.هذا وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على توريد المنتجات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/لافروف-لو-لم-تتم-الموافقة-على-شروطنا-في-صفقة-الغذاء-لما-أبرمناها-1065491011.html
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأمم-المتحدة-يمكن-للسفن-نقل-الحبوب-من-ميناء-أوديسا-رغم-تعرضه-للقصف-1065563021.html
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روسيا, العالم

لافروف يعول على وفاء الأمين العام للأمم المتحدة بالتزاماته بموجب "صفقة الغذاء"

13:02 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 26.07.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية إسطنبول بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية والمساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
أوغندا - سبوتنيك. وقال لافروف: "تم توقيع مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، في إسطنبول، وفي هذه الوثيقة، أخذ الأمين العام أنطونيو غوتيريس، على عاتقه تحقيق رفع القيود (على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية). هذا الالتزام مثبت على الورق. آمل أن يتمكن الأمين العام من تنفيذ ما وقع عليه".
ويوم الجمعة الماضي، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود .
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
لافروف: لو لم تتم الموافقة على شروطنا في "صفقة الغذاء" لما أبرمناها
24 يوليو, 13:04 GMT
وبدوره، أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا ستراقب شحن الحبوب على متن سفن التصدير.
و أعلن المسؤول، أن "صفقة الغذاء" المبرمة في إسطنبول تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
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أمس, 17:24 GMT
هذا وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفع القيود المفروضة على السلاسل اللوجستية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على توريد المنتجات الروسية.
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