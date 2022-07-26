عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/مجموعة-أسود-تهاجم-تمساحا-وتجره-من-قدميه-فيديو-1065612663.html
مجموعة أسود تهاجم تمساحا وتجره من قدميه... فيديو
مجموعة أسود تهاجم تمساحا وتجره من قدميه... فيديو
أظهر مقطع فيديو نٌشر على "إنستغرام" بعض الأسود وهي تهاجم تمساحا عدة مرات، وكيف يحاول أحد الأسود جر الزاحف بعيدا من قدميه. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T17:50+0000
2022-07-26T17:50+0000
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1046719069_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_690664cdd2176faad6fc9e9230419024.jpg
وصور كونور داوز، طالب يبلغ من العمر 15 عاما، مقطع الفيديو أثناء زيارته لمحمية Entabeni Game" " في جنوب أفريقيا مع عائلته، ونشره على صفحة "إنستغرام" الخاصة بزوار "حديقة كروجر الوطنية"، وفقا لموقع "hindustantimes".وقال داوز: "شاهدنا أسدا يسير على الطريق الترابي على طول السد. التقى ذكر الأسد مع عدد قليل من الأسود الأخرى واستمروا جميعا في السير على طول الطريق. جاؤوا إلى حيث كان التمساح يتشمس تحت أشعة الشمس. فجأة هاجم الأسد الذكر التمساح".وأضاف: "في النهاية، تمكن التمساح من الهرب وشعرت بالارتياح لأننا لن نرى الأسد يقتل التمساح. حيث سبح التمساح بعيدا وتحركت الأسود واستلقت وكأن شيئا لم يحدث. أنا لم أشاهد مثل هذا من قبل، حتى أن حارسة المحمية قالت إنها لم تر أو تسمع شيئا من هذا القبيل يحدث من قبل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1046719069_125:0:1058:700_1920x0_80_0_0_2c3662c61d46f1bb267e3c891c628b1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, نادي الفيديو

مجموعة أسود تهاجم تمساحا وتجره من قدميه... فيديو

17:50 GMT 26.07.2022
© rai77تمساح يفترس كلبا أراد شرب الماء من البحيرة بالقرب من المنزل
تمساح يفترس كلبا أراد شرب الماء من البحيرة بالقرب من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© rai77
تابعنا عبرTelegram
أظهر مقطع فيديو نٌشر على "إنستغرام" بعض الأسود وهي تهاجم تمساحا عدة مرات، وكيف يحاول أحد الأسود جر الزاحف بعيدا من قدميه.
وصور كونور داوز، طالب يبلغ من العمر 15 عاما، مقطع الفيديو أثناء زيارته لمحمية Entabeni Game" " في جنوب أفريقيا مع عائلته، ونشره على صفحة "إنستغرام" الخاصة بزوار "حديقة كروجر الوطنية"، وفقا لموقع "hindustantimes".
وقال داوز: "شاهدنا أسدا يسير على الطريق الترابي على طول السد. التقى ذكر الأسد مع عدد قليل من الأسود الأخرى واستمروا جميعا في السير على طول الطريق. جاؤوا إلى حيث كان التمساح يتشمس تحت أشعة الشمس. فجأة هاجم الأسد الذكر التمساح".
وأضاف: "في النهاية، تمكن التمساح من الهرب وشعرت بالارتياح لأننا لن نرى الأسد يقتل التمساح. حيث سبح التمساح بعيدا وتحركت الأسود واستلقت وكأن شيئا لم يحدث. أنا لم أشاهد مثل هذا من قبل، حتى أن حارسة المحمية قالت إنها لم تر أو تسمع شيئا من هذا القبيل يحدث من قبل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала