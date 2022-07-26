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https://arabic.sputniknews.com/20220726/محمد-بن-سلمان-صندوق-الاستثمارات-سيستثمر-600-مليار-دولار-في-نيوم-1065568712.html
محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم
محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم
قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة "نيوم"، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى لنيوم بدأت وستنجز بحلول 2030. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T00:21+0000
2022-07-26T00:21+0000
ولي العهد السعودي
مدينة نيوم
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وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، أضاف ولي العهد في حديثه للصحفيين، سيكون عدد السكان في نيوم بحلول 2030 1.5 مليون نسمة و9 ملايين نسمة بحلول 2045.وتابع، نعتقد في الغالب أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام بحلول عام 2024. مشيرا إلى أن المملكة ستحاول أن تجعل النقل في نيوم أكثر فاعلية وأفضل سعرا.وأكد ولي العهد السعودي أن مدينة نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى عام 2030، وبعد ذلك ستكون مستدامة.وشدد على أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم، وأن صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم، وإجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى من المدينة سيكون 1.2 ترليون ريال.واختتم محمد بن سلمان حديثه قائلا، لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم.كان ولي العهد السعودي أعلن يوم الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين" الصديقة للبيئة. وتتمحور المدينة حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
https://arabic.sputniknews.com/20220725/ولي-العهد-السعودي-يعلن-عن-تصاميم-مدينة-ذا-لاين-في-نيوم-1065563728.html
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ولي العهد السعودي, مدينة نيوم

محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم

00:21 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اقتتاح مدينة "ذا لاين"، في نيوم
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اقتتاح مدينة ذا لاين، في نيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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قال ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة "نيوم"، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى لنيوم بدأت وستنجز بحلول 2030.
وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي، أضاف ولي العهد في حديثه للصحفيين، سيكون عدد السكان في نيوم بحلول 2030 1.5 مليون نسمة و9 ملايين نسمة بحلول 2045.
وتابع، نعتقد في الغالب أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام بحلول عام 2024. مشيرا إلى أن المملكة ستحاول أن تجعل النقل في نيوم أكثر فاعلية وأفضل سعرا.
وأكد ولي العهد السعودي أن مدينة نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى عام 2030، وبعد ذلك ستكون مستدامة.
وشدد على أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم، وأن صندوق الاستثمارات سيستثمر 600 مليار دولار في نيوم، وإجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى من المدينة سيكون 1.2 ترليون ريال.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اقتتاح مدينة ذا لاين، في نيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم
أمس, 18:13 GMT
واختتم محمد بن سلمان حديثه قائلا، لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم.
كان ولي العهد السعودي أعلن يوم الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين" الصديقة للبيئة. وتتمحور المدينة حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
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