https://arabic.sputniknews.com/20220726/مسؤول-إيران-تتوقع-من-روسيا-اتخاذ-خطوات-عملية-ضد-استفزازات-إسرائيل-تجاه-سوريا-1065586108.html
مسؤول: إيران تتوقع من روسيا اتخاذ خطوات عملية ضد استفزازات إسرائيل تجاه سوريا
مسؤول: إيران تتوقع من روسيا اتخاذ خطوات عملية ضد استفزازات إسرائيل تجاه سوريا
طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، روسيا باتخاذ خطوات تردع إسرائيل لمنعها من مواصلة انتهاكاتها تجاه سوريا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:19+0000
2022-07-26T10:19+0000
2022-07-26T10:19+0000
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وقال حاجي في تصريحات لموقع "إيران بالعربي":وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وتدين دمشق مثل هذه الهجمات باعتبارها انتهاكات للسيادة الوطنية السورية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, روسيا
مسؤول: إيران تتوقع من روسيا اتخاذ خطوات عملية ضد استفزازات إسرائيل تجاه سوريا
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طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، علي أصغر خاجي، روسيا باتخاذ خطوات تردع إسرائيل لمنعها من مواصلة انتهاكاتها تجاه سوريا.
وقال حاجي في تصريحات لموقع "إيران بالعربي":
"روسيا لديها مواقف سياسية جيدة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية من وجهة نظرنا، لكن عليها اتخاذ خطوات تردع إسرائيل من استمرار انتهاكاتها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتدين دمشق مثل هذه الهجمات باعتبارها انتهاكات للسيادة الوطنية السورية.