https://arabic.sputniknews.com/20220726/مستشار-الحكومة-الأردنية-إصابات-كورونا-لدينا-مرتفعة-لكنها-تحت-السيطرة-1065593184.html
مستشار الحكومة الأردنية: إصابات كورونا لدينا مرتفعة لكنها تحت السيطرة
مستشار الحكومة الأردنية: إصابات كورونا لدينا مرتفعة لكنها تحت السيطرة
أكد مستشار الحكومة الأردنية للشؤون الصحية، عادل البلبيسي، أن إصابات كورونا في المملكة الأردنية مرتفعة لكنها تحت السيطرة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:45+0000
2022-07-26T11:45+0000
2022-07-26T11:45+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أوضح البلبيسي أنه على الرغم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن إلا أنها ما زالت تحت السيطرة.وقال: "في الوقت الذي سجل فيه الأردن أكثر من 4 آلاف إصابة أسبوعية كان عدد الفحوصات أكثر من 40 ألفا"، مشيرا إلى أنه "كلما زاد عدد الفحوصات سيرتفع عدد الإصابات المكتشفة".وقال إن عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات حاليا هو 58 مريض كورونا فقط، مشيرا إلى أن "المطلوب حاليا من المواطنين هو اتخاذ إجراءات وقائية والتوجه نحو تلقي اللقاحات".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/العاهل-الأردني-نتطلع-إلى-وقف-العمل-بأوامر-الدفاع-خلال-الأشهر-المقبلة-لنطوي-صفحة-كورونا-1062686348.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا
مستشار الحكومة الأردنية: إصابات كورونا لدينا مرتفعة لكنها تحت السيطرة
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أكد مستشار الحكومة الأردنية للشؤون الصحية، عادل البلبيسي، أن إصابات كورونا في المملكة الأردنية مرتفعة لكنها تحت السيطرة.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة
"عمون" الأردنية، أوضح البلبيسي أنه على الرغم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن إلا أنها ما زالت تحت السيطرة.
وقال: "في الوقت الذي
سجل فيه الأردن أكثر من 4 آلاف إصابة أسبوعية كان عدد الفحوصات أكثر من 40 ألفا"، مشيرا إلى أنه "كلما زاد عدد الفحوصات سيرتفع عدد الإصابات المكتشفة".
وحول الإحصاءات ودلالاتها بين الأسبوع الماضي وما سبقه، لفت مستشار الحكومة الأردنية إلى أن "نسبة الفحوصات الإيجابية الأسبوع الماضي كانت أقل من نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوع الذي سبقه".
وقال إن عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات حاليا هو 58 مريض كورونا فقط، مشيرا إلى أن "المطلوب حاليا من المواطنين هو اتخاذ إجراءات وقائية والتوجه نحو تلقي اللقاحات
".