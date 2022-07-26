https://arabic.sputniknews.com/20220726/مشغل-نظام-نقل-الغاز-الأوكراني-يعلن-رفع-غازبروم-الضغط-في-الأنابيب-الحدودية-1065569583.html
مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني يعلن رفع غازبروم الضغط في الأنابيب الحدودية
مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني يعلن رفع غازبروم الضغط في الأنابيب الحدودية
أعلن مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، أن غازبروم رفعت بشكل مفاجئ ضغط الغاز في الأنابيب الحدودية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T04:33+0000
2022-07-26T04:33+0000
2022-07-26T04:33+0000
أخبار أوكرانيا
شركة غازبروم
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيان المشغل، نقلته صحيفة "سترانا.يو اه"، "حدث تغيير في الضغط دون أي إنذار من طرف شركة غازبروم".وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الاثنين في 25 تموز/يوليو، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للمحطة.وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/ارتفاع-حاد-في-أسعار-الغاز-عقب-تخفيض-غازبروم-للإنتاج-1065562616.html
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أخبار أوكرانيا, شركة غازبروم
مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني يعلن رفع غازبروم الضغط في الأنابيب الحدودية
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أعلن مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني، أن غازبروم رفعت بشكل مفاجئ ضغط الغاز في الأنابيب الحدودية.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيان المشغل، نقلته صحيفة "سترانا.يو اه"، "حدث تغيير في الضغط دون أي إنذار
من طرف شركة غازبروم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطرف الأوكراني قد أخبر غازبروم أن التأخر في الإخطار عن تغيير نظام الضخ يمكن أن يؤدي إلى حالات طارئة.
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الاثنين في 25 تموز/يوليو، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للمحطة.
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".