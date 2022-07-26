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https://arabic.sputniknews.com/20220726/مقتل-10-أشخاص-باحتجاجات-مناهضة-للأمم-المتحدة-في-الكونغو-الديمقراطية-1065608670.html
مقتل 10 أشخاص باحتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
مقتل 10 أشخاص باحتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية
قتل 3 جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و7 متظاهرين باحتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في بلدة بوتيمبو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T16:04+0000
2022-07-26T16:04+0000
الكونغو
منظمة الأمم المتحدة
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن بول نغوما، رئيس الشرطة في بوتيمبو، أن القتلى في صفوف قوات حفظ السلام هما مواطنان هنديان ومغربي.اندلعت المظاهرات في المنطقة المضطربة، يوم الاثنين، مدفوعة باتهامات بأن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تتخذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة.ويتصاعد التوتر في المنطقة الواقعة شرقي الكونغو حيث تسببت الاشتباكات المتصاعدة بين القوات المحلية وجماعة إم 23 المتمردة في نزوح آلاف الأشخاص.وفي الإطار ذاته، تتواصل هجمات يشنها مسلحون متطرفون على الرغم من فرض حالة الطوارئ منذ عام والعمليات المشتركة التي يشنها جيشا الكونغو وأوغندا ضدهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/مقتل-5-أشخاص-في-هجوم-مسلح-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-1064936722.html
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الكونغو, منظمة الأمم المتحدة

مقتل 10 أشخاص باحتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

16:04 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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قتل 3 جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و7 متظاهرين باحتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في بلدة بوتيمبو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت الشرطة اليوم.
نقلت وكالة "فرانس برس" عن بول نغوما، رئيس الشرطة في بوتيمبو، أن القتلى في صفوف قوات حفظ السلام هما مواطنان هنديان ومغربي.
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
11 يوليو, 02:39 GMT
اندلعت المظاهرات في المنطقة المضطربة، يوم الاثنين، مدفوعة باتهامات بأن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تتخذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة.
ويتصاعد التوتر في المنطقة الواقعة شرقي الكونغو حيث تسببت الاشتباكات المتصاعدة بين القوات المحلية وجماعة إم 23 المتمردة في نزوح آلاف الأشخاص.
وفي الإطار ذاته، تتواصل هجمات يشنها مسلحون متطرفون على الرغم من فرض حالة الطوارئ منذ عام والعمليات المشتركة التي يشنها جيشا الكونغو وأوغندا ضدهم.
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