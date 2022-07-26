https://arabic.sputniknews.com/20220726/مقتل-3-مسلحين-من-قسد-برصاص-مجهولين-شرقي-سوريا-1065588310.html
مقتل 3 مسلحين من "قسد" برصاص مجهولين شرقي سوريا
مقتل 3 مسلحين من "قسد" برصاص مجهولين شرقي سوريا
شن مجهولون يستقلون دراجات نارية هجمات متفرقة على مقرات عسكرية لعناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور شرقي... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T10:59+0000
2022-07-26T10:59+0000
2022-07-26T10:59+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت مصادر محلية مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن بلدة الصبحة الخاضعة لسيطرة عناصر "قسد" شهدت اشتباكات عنيفة نشبت بشكل مفاجئ بين مسلحين مجهولين وعناصر من "قسد" يوجدون على حاجز البلدة أسفرت عن إصابة العديد من عناصر الحاجز بجروح بليغة وإسعافهم إلى المشافي وسط استنفار لعناصر قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له في البلدة.كما قتل ثلاثة عناصر موالين لقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات متفرقة شنها مجهولون على حواجز عسكرية لعناصر مليشيا "قسد" في بلدة ذيبان مما أدى إلى سقوط قتيلين من عناصر "قسد" وإصابة أربعة آخرون، وفي بلدة الجرذي لقي عنصر ثالث حتفه على أيدي مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.لتشهد المنطقة بعدها استنفارات عسكرية لـ "قسد" ودوريات عسكرية تجوب المناطق عقب الهجومات التي تعرضت لها حواجزها بحثاً عن المنفذين، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي فوق المنطقة، كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير دوريات عسكرية لجنودها انطلاقا من حقل العمر باتجاه حقل الكونيكو للغاز وذلك بمرافقة من عربات برادلي العسكرية.وفي سياق متصل، أعلنت قوات مليشيا "قسد" في ريف دير الزور عن إطلاقها حملة تجنيد إجباري للشبان من عمر 15 الى 35، وذلك للزج بهم في معركتها ضد تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/مقتل-3-سوريين-وإصابة-21-آخرين-باستهداف-حافلة-تقل-مدنيين-بدير-الزور-شرقي-سوريا-1063003204.html
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أخبار سوريا اليوم
مقتل 3 مسلحين من "قسد" برصاص مجهولين شرقي سوريا
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شن مجهولون يستقلون دراجات نارية هجمات متفرقة على مقرات عسكرية لعناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سوريا.
وأكدت مصادر محلية مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن بلدة الصبحة الخاضعة لسيطرة عناصر "قسد" شهدت اشتباكات عنيفة نشبت بشكل مفاجئ بين مسلحين مجهولين وعناصر من "قسد" يوجدون على حاجز البلدة أسفرت عن إصابة العديد من عناصر الحاجز بجروح بليغة وإسعافهم إلى المشافي وسط استنفار لعناصر قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له في البلدة.
كما قتل ثلاثة عناصر موالين لقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات متفرقة شنها مجهولون على حواجز عسكرية لعناصر مليشيا "قسد" في بلدة ذيبان مما أدى إلى سقوط قتيلين من عناصر "قسد" وإصابة أربعة آخرون، وفي بلدة الجرذي لقي عنصر ثالث حتفه على أيدي مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.
لتشهد المنطقة بعدها استنفارات عسكرية لـ "قسد" ودوريات عسكرية تجوب المناطق عقب الهجومات التي تعرضت لها حواجزها بحثاً عن المنفذين، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي فوق المنطقة، كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير دوريات عسكرية لجنودها انطلاقا من حقل العمر باتجاه حقل الكونيكو للغاز وذلك بمرافقة من عربات برادلي العسكرية.
وفي سياق متصل، أعلنت قوات مليشيا "قسد" في ريف دير الزور عن إطلاقها حملة تجنيد إجباري للشبان من عمر 15 الى 35، وذلك للزج بهم في معركتها ضد تركيا.