https://arabic.sputniknews.com/20220726/مكتب-رئيس-وزراء-إسرائيل-العلاقات-مع-روسيا--تستند-إلى-تاريخ-طويل-ومصالح-مشتركة--1065611006.html
مكتب رئيس وزراء إسرائيل: العلاقات مع روسيا تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة
مكتب رئيس وزراء إسرائيل: العلاقات مع روسيا تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن العلاقات بين بلاده وروسيا تستند إلى تاريخ طويل، واتصالات منتظمة ومصالح مشتركة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T17:00+0000
2022-07-26T17:00+0000
2022-07-26T17:00+0000
العالم
إسرائيل
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يأتي ذلك ردًا على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول عدم إسقاط الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا على العلاقات بين البلدين، وفقا لمواقع عبرية.وقال المكتب إنه "إذا كانت هناك قضايا قانونية تنشأ فيما يتعلق بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كما هو الحال دائما، مستعدة للانخراط في حوار مع الحفاظ على العلاقات المهمة بين الدول".كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس الوضع وتعميمه على العلاقات الروسية الإسرائيلية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على التدابير التي ستتخذها إسرائيل: "من الذي قال ذلك من إسرائيل؟ لم أسمع عن ذلك، حتى لم أسمع أي شخصية سياسية إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر".وتابع: "هنا يجب على المرء أن يقترب بعناية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون مدركًا أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الروسي وهذا مطلب عام".كانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الكرملين-موسكو-لديها-تساؤلات-بشأن-عمل-سوخنوت-وامتثالها-للقوانين-في-البلاد-1065587935.html
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-الروسية-قضية-وكالة-سوخنوت-اليهودية-ينظر-فيها-على-المستوى-القانوني-1065571930.html
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العالم, إسرائيل
مكتب رئيس وزراء إسرائيل: العلاقات مع روسيا تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن العلاقات بين بلاده وروسيا تستند إلى تاريخ طويل، واتصالات منتظمة ومصالح مشتركة.
يأتي ذلك ردًا على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول عدم إسقاط الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا على العلاقات بين البلدين، وفقا لمواقع عبرية
.
وقال المكتب إنه "إذا كانت هناك قضايا قانونية تنشأ فيما يتعلق بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كما هو الحال دائما، مستعدة للانخراط في حوار مع الحفاظ على العلاقات المهمة بين الدول".
كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس الوضع وتعميمه على العلاقات الروسية الإسرائيلية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على التدابير التي ستتخذها إسرائيل: "من الذي قال ذلك من إسرائيل؟ لم أسمع عن ذلك، حتى لم أسمع أي شخصية سياسية إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر".
وأضاف: "قلت لكم عن العقوبات ليس معروفا، وبالفعل هذا الموقف يجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد هناك، وبالفعل هناك تساؤلات من وجهة نظر الامتثال للتشريعات الروسية للوكالة اليهودية "سخنوت" ولا داعي لتسييس هذا الوضع لأنه سيؤثر على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية".
وتابع: "هنا يجب على المرء أن يقترب بعناية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون مدركًا أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الروسي وهذا مطلب عام".
كانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات
للقانون الروسي، وتطالب بحلها.