https://arabic.sputniknews.com/20220726/مكتب-رئيس-وزراء-إسرائيل-العلاقات-مع-روسيا--تستند-إلى-تاريخ-طويل-ومصالح-مشتركة--1065611006.html

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: العلاقات مع روسيا تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: العلاقات مع روسيا تستند إلى تاريخ طويل ومصالح مشتركة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن العلاقات بين بلاده وروسيا تستند إلى تاريخ طويل، واتصالات منتظمة ومصالح مشتركة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-26T17:00+0000

2022-07-26T17:00+0000

2022-07-26T17:00+0000

العالم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg

يأتي ذلك ردًا على تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حول عدم إسقاط الوضع حول عمل الوكالة اليهودية في روسيا على العلاقات بين البلدين، وفقا لمواقع عبرية.وقال المكتب إنه "إذا كانت هناك قضايا قانونية تنشأ فيما يتعلق بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كما هو الحال دائما، مستعدة للانخراط في حوار مع الحفاظ على العلاقات المهمة بين الدول".كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس الوضع وتعميمه على العلاقات الروسية الإسرائيلية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على التدابير التي ستتخذها إسرائيل: "من الذي قال ذلك من إسرائيل؟ لم أسمع عن ذلك، حتى لم أسمع أي شخصية سياسية إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر".وتابع: "هنا يجب على المرء أن يقترب بعناية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون مدركًا أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الروسي وهذا مطلب عام".كانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الكرملين-موسكو-لديها-تساؤلات-بشأن-عمل-سوخنوت-وامتثالها-للقوانين-في-البلاد-1065587935.html

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الخارجية-الروسية-قضية-وكالة-سوخنوت-اليهودية-ينظر-فيها-على-المستوى-القانوني-1065571930.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, إسرائيل