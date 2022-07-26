https://arabic.sputniknews.com/20220726/منظمة-الصحة-العالمية-أوروبا-لم-تشهد-وفيات-جراء-الإصابة-بجدري-القردة--1065616885.html
منظمة الصحة العالمية: أوروبا لم تشهد وفيات جراء الإصابة بجدري القردة
منظمة الصحة العالمية: أوروبا لم تشهد وفيات جراء الإصابة بجدري القردة
أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، اليوم الثلاثاء أن أوروبا لم تشهد حتى الآن أي وفيات جراء العدوى بجدري القردة. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T21:26+0000
2022-07-26T21:26+0000
2022-07-26T21:27+0000
جدري القردة
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زيورخ- سبوتنيك. وقال كلوغ في بيان: "بداية من 13 مايو/ آيار حتى 22 يوليو/ تموز تم تسجيل ما يقرب من 12 ألف إصابة مؤكدة أو محتملة معظمها بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في المنطقة الأوروبية".وذكر المسؤول الأممي أن: "8% منهم تم نقلهم إلى المستشفى، ولحسن الحظ لا يوجد وفيات حتى الآن".وأشار المسؤول الصحي إلى أن عدد النساء والأطفال الذين أصيبوا بالمرض في تزايد، لكنه لا يزال ضئيلا.وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس الاثنين استخدام لقاح الجدري في الوقاية من مرض جدري القردة.يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.وأقر الاتحاد الأوروبي لقاح إمفانيكس منذ عام 2013 للوقاية من مرض الجدري.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الصحة-السعودية-تعلن-ارتفاع-عدد-حالات-الإصابة-بـجدري-القردة-في-المملكة-إلى-3-عائدين-من-أوروبا-1065561645.html
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جدري القردة
منظمة الصحة العالمية: أوروبا لم تشهد وفيات جراء الإصابة بجدري القردة
21:26 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، اليوم الثلاثاء أن أوروبا لم تشهد حتى الآن أي وفيات جراء العدوى بجدري القردة.
زيورخ- سبوتنيك. وقال كلوغ في بيان: "بداية من 13 مايو/ آيار حتى 22 يوليو/ تموز تم تسجيل ما يقرب من 12 ألف إصابة مؤكدة أو محتملة معظمها بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في المنطقة الأوروبية".
وذكر المسؤول الأممي أن: "8% منهم تم نقلهم إلى المستشفى، ولحسن الحظ لا يوجد وفيات حتى الآن".
وأشار المسؤول الصحي إلى أن عدد النساء والأطفال الذين أصيبوا بالمرض في تزايد، لكنه لا يزال ضئيلا.
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس الاثنين استخدام لقاح الجدري في الوقاية من مرض جدري القردة
.
يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.
وأقر الاتحاد الأوروبي لقاح إمفانيكس منذ عام 2013 للوقاية من مرض الجدري.