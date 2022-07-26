https://arabic.sputniknews.com/20220726/ميقاتي-للنواب-إذا-كنتم-تريدون-رفع-الدعم-كاملا-فليصدر-المجلس-توصية-بهذا-الشأن-1065594348.html
ميقاتي للنواب: إذا كنتم تريدون رفع الدعم كاملا فليصدر المجلس توصية بهذا الشأن
ميقاتي للنواب: إذا كنتم تريدون رفع الدعم كاملا فليصدر المجلس توصية بهذا الشأن
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن إرادة مجلس النواب هي الأصل في موضوع رفع الدعم كاملا داخل لبنان. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T12:07+0000
2022-07-26T12:07+0000
2022-07-26T12:07+0000
أخبار لبنان
رفع الدعم الحكومي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339486_0:65:1240:763_1920x0_80_0_0_4377a6297c033b71d03b782959a6532f.jpg
وحسب ما نقل موقع النشرة اللبناني، من وقائع لجلسة اليوم الثلاثاء، التي حضرها ميقاتي، فقد طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يبلغه المجلس برغبته في رفع الدعم عن طريق توصية تصدر في هذا الخصوص إن كان يرغب في ذلك.وعن الأزمات الداخلية تحدث ميقاتي تحديدا معلقا على بند طلب الموافقة على اتّفاقيّة قرض مقدَّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع الاستجابة الطّارئة لتأمين إمدادات القمح.وقال: "كنت قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية والبلديات، مهمّتها وضع آليّة محدّدة للتّوزيع العادل للقمح والطحين على كلّ المطاحن، كما أنّها تقوم بتنظيم عمليّات وصول القمح والتّوزيع، الّذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليّات واضحة".وأشار إلى أنّ "من مهمّة تلك اللّجنة أيضًا، مراقبة إنتاج الأفران للخبز"، مؤكدا أنه أمر بوضع "كاميرات هناك" لكشف المتلاعبين.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/لبنان-أزمة-الرغيف-تتجدد-وبوادر-لرفع-الدعم--1061063817.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339486_70:0:1171:826_1920x0_80_0_0_f971045dd38cff30d5fbd675fd8207ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, رفع الدعم الحكومي
ميقاتي للنواب: إذا كنتم تريدون رفع الدعم كاملا فليصدر المجلس توصية بهذا الشأن
تابعنا عبر
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن إرادة مجلس النواب هي الأصل في موضوع رفع الدعم كاملا داخل لبنان.
وحسب ما نقل
موقع النشرة اللبناني، من وقائع لجلسة اليوم الثلاثاء، التي حضرها ميقاتي، فقد طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يبلغه المجلس برغبته في رفع الدعم عن طريق توصية تصدر في هذا الخصوص إن كان يرغب في ذلك.
وقال ميقاتي: "نحنُ نأخذ في الاعتبار إرادة المجلس
إذا كنتم تريدون رفع الدّعم، وترغبون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشّأن".
وعن الأزمات الداخلية تحدث ميقاتي تحديدا معلقا على بند طلب الموافقة على اتّفاقيّة قرض مقدَّم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع الاستجابة الطّارئة لتأمين إمدادات القمح.
وقال: "معظم ربطات الخبز الّتي يجري إنتاجها تذهب لغير اللّبنانيّين، والجميع يعلم بذلك"، لافتا إلى أنه كان قد قرر تشكيل لجنة لمراقبة هذا الأمر.
وقال: "كنت قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية والبلديات، مهمّتها وضع آليّة محدّدة للتّوزيع العادل للقمح والطحين على كلّ المطاحن، كما أنّها تقوم بتنظيم عمليّات وصول القمح والتّوزيع، الّذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليّات واضحة".
وأشار إلى أنّ "من مهمّة تلك اللّجنة أيضًا، مراقبة إنتاج الأفران للخبز
"، مؤكدا أنه أمر بوضع "كاميرات هناك" لكشف المتلاعبين.