https://arabic.sputniknews.com/20220726/نائب-عراقي-يحدد-طريقتين-لاختيار-مرشح-لرئاسة-الجمهورية-1065579855.html
نائب عراقي يحدد طريقتين لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية
نائب عراقي يحدد طريقتين لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية
قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل آغا، اليوم الثلاثاء، إن طريقتين تسهمان في حل مشكلة اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T08:39+0000
2022-07-26T08:39+0000
2022-07-26T08:39+0000
روسيا
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، استبعد النائب البرلماني عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب الرئيس. وأكد آغا أن جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون مخصصة لتحديد يوم الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق المادتين 70 و71 من الدستور العراقي. وأشار آغا إلى أنه كاستحقاق ووزن انتخابي، فإنه من حق الحزب الديمقراطي تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية، ووهو ريبير أحمد.ويرى النائب العراقي أنه "من مصلحة الشعب العراقي مغادرة الأحزاب التي تصر على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حزب معين".ولا تزال أزمة اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية في العراق مستمرة منذ فترة، مع إصرار كل طرف على موقفه من ترشيح الشخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب عراقي يحدد طريقتين لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية
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قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل آغا، اليوم الثلاثاء، إن طريقتين تسهمان في حل مشكلة اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وحسب موقع
السومرية نيوز العراقي، استبعد النائب البرلماني عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب الرئيس.
وأكد آغا أن جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون مخصصة لتحديد يوم الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق المادتين 70 و71 من الدستور العراقي.
وأشار آغا إلى أنه كاستحقاق ووزن انتخابي، فإنه من حق الحزب الديمقراطي تقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية، ووهو ريبير أحمد.
ويرى النائب العراقي أنه "من مصلحة الشعب العراقي مغادرة الأحزاب التي تصر على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حزب معين".
ولا تزال أزمة اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية في العراق مستمرة منذ فترة، مع إصرار كل طرف على موقفه من ترشيح الشخص.