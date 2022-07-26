هرج وصراخ في مجلس النواب اللبناني بسبب لفظ قالته نائبة اعتراضا على الرئيس بري
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
© Sputnik . Wissam Matta
شهد مجلس النواب اللبناني في جلسة اليوم، الثلاثاء، سجالا حادا بين الأعضاء، بسبب لفظ قالته إحدى النائبات، اعتراضا على رئيس المجلس نبيه بري.
فعندما طلبت النائبة في كتلة التغيير، حليمة قعقور، الكلام بعد خلاف حول آلية التصويت على القوانين، رد عليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلا: "اجلسي واسكتي"، فاعترضت النائبة على هذا الأسلوب في التخاطب واصفة إياه بـ"الطريقة البطريركية".
النائبة حليمة قعقور اعترضت على الطريقة الذكورية والفوقية لمخاطبتها من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقالتله انو هيدي الطريقة البطريركية مرفوضة. قام النائب فريد الخازن طلب شطب هيدي الجملة من الجلسة رفضاً لإقحام البطرك بالنقاش 🤣🤣🤣🤣— layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) July 26, 2022
كانت النائبة تقصد "النظام الأبوي" الذي لا يسمح لها بإبداء رأيها، وهو متعارف عليه في علم الاجتماع بمصطلح "البطريركية"، لكن بعض النواب فهموا قصدها خطأ، وحصل نوع من الهرج والمرج، إذ ترمز كلمة البطريركية في لبنان غالبا إلى مقر رئاسة الكنيسة المارونية.
وأشارت قناة "الجديد" إلى أن النائبة بولا يعقوبيان، زميلة قعقور في الكتلة، تدخلت لتوضح أن "البطريركية" تعني الأسلوب السلطوي والمتعالي، ولا يحق لرئيس المجلس إسكاتها بهذه الطريقة.
ليعلو الصراخ من جديد، وهذه المرّة بين النائبة سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بـ"الصراصير"، فقالت يعقوبيان لبري "نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير".
ردت النائبة #بولا_يعقوبيان على الخازن ساخرة: "بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية"، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائب سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بالصراصير، فقالت يعقوبيان لـ #بري: "نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير". pic.twitter.com/TeRBoINiV1— Manal Shreim منال شريم (@menonamroude) July 26, 2022
واستمر الجدال والمشادات الكلامية حتى قال رئيس المجلس "واضح أنه هناك من لا يريد لهذه الجلسة أن تعقد".
وقد انتشرت بعض التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من أن نوابا في المجلس النيابي لا يستطيعون تمييز مصطلحات علمية وسوسيولوجية.
يأتي أصل كلمة "بطريركية" من اللغة اليونانية، وهي تعني كبير العشيرة أو العائلة، وهي مصطلح سابق للكنيسة. فالبطريرك هو الأب (الكبير) والبطريركية تعني سلطة الأب أو رب العائلة.