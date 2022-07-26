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https://arabic.sputniknews.com/20220726/هنغاريا-اقتراح-البرلمان-الأوروبي-بخفض-استهلاك-الغاز-بـ15-غير-واقعي-1065570092.html
هنغاريا: اقتراح البرلمان الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بـ15% غير واقعي
هنغاريا: اقتراح البرلمان الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بـ15% غير واقعي
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن اقتراح البرلمان الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة غير قابل للتنفيذ في الواقع. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T05:56+0000
2022-07-26T05:56+0000
العالم
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وقال سيارتو في خطاب نشر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "يقولون أنه يجب خفض استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة 15 في المئة. حسناً، لكن ما المقصود؟ أنه يجب على كل دولة خفض الاستهلاك بهذه النسبة؟".وتابع قائلا: "هل يجب على كل شخص أن يقلل استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة؟ المستهلكين في قطاع الصناعة؟ مالكي العقار؟... كيف سيحصل ذلك؟".وكان البرلمان الأوروبي، قد اقترح في وقت سابق، خفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة خلال الـ8 أشهر المقبلة، وعند الضرورة يمكن خفض الاستهلاك قسراً.
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هنغاريا: اقتراح البرلمان الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بـ15% غير واقعي

05:56 GMT 26.07.2022
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Christian Lutz
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن اقتراح البرلمان الأوروبي بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة غير قابل للتنفيذ في الواقع.
وقال سيارتو في خطاب نشر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "يقولون أنه يجب خفض استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة 15 في المئة. حسناً، لكن ما المقصود؟ أنه يجب على كل دولة خفض الاستهلاك بهذه النسبة؟".
وتابع قائلا: "هل يجب على كل شخص أن يقلل استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة؟ المستهلكين في قطاع الصناعة؟ مالكي العقار؟... كيف سيحصل ذلك؟".
وكان البرلمان الأوروبي، قد اقترح في وقت سابق، خفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة خلال الـ8 أشهر المقبلة، وعند الضرورة يمكن خفض الاستهلاك قسراً.
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