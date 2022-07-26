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https://arabic.sputniknews.com/20220726/واشنطن-القرار-الروسي-بالانسحاب-من-محطة-الفضاء-الدولية-تطور-مؤسف-لقد-فوجئنا-1065615791.html
واشنطن: القرار الروسي بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية تطور مؤسف ومفاجئ
واشنطن: القرار الروسي بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية تطور مؤسف ومفاجئ
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن قرار روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 يعد تطورا مؤسفا وجاء مفاجئًا لواشنطن. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T20:19+0000
2022-07-26T20:21+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، في إفادة صحفية: "لقد رأينا تصريحا روسيا بأنها تخطط لمغادرة محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024. إنه تطور مؤسف نظرًا للعمل العلمي المهم الذي يجري في محطة الفضاء الدولية، والتعاون المهني القيّم الذي حظيت به وكالات الفضاء لدينا على مر السنين، وخاصة في ضوء اتفاقنا المتجدد بشأن التعاون في مجال الفضاء".وتابع برايس: "لقد فوجئنا بالبيان الذي صدر [في روسيا]".وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات صحفية: "نحن نستكشف الخيارات للتخفيف من أي آثار محتملة على محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024". وأضاف: "إذا انسحبت روسيا في الواقع، فهذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به".وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستفي بجميع التزاماتها بشأن محطة الفضاء الدولية، تجاه الشركاء الأجانب؛ لافتا إلى اتخاذ موسكو قرارا حول إنهاء التعاون مع المحطة، بعد عام 2024.وأشار إلى أنه، بحلول ذلك الوقت، ستبدأ وكالة الفضاء الروسية بإنشاء المحطة المدارية الروسية، مضيفا أن مستقبل استكشافات الفضاء الروسية، يجب أن يقوم على برنامج علمي متوازن ومنهجي، بحيث تثري كل رحلة البلاد بالمعرفة في مجال الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بوتين-لمدير-روسكوسموس-الجديد-أنت-تعرف-مزايانا-التنافسية--1065593467.html
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العالم

واشنطن: القرار الروسي بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية تطور مؤسف ومفاجئ

20:19 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 20:21 GMT 26.07.2022)
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن قرار روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 يعد تطورا مؤسفا وجاء مفاجئًا لواشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، في إفادة صحفية: "لقد رأينا تصريحا روسيا بأنها تخطط لمغادرة محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024. إنه تطور مؤسف نظرًا للعمل العلمي المهم الذي يجري في محطة الفضاء الدولية، والتعاون المهني القيّم الذي حظيت به وكالات الفضاء لدينا على مر السنين، وخاصة في ضوء اتفاقنا المتجدد بشأن التعاون في مجال الفضاء".
وتابع برايس: "لقد فوجئنا بالبيان الذي صدر [في روسيا]".
وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات صحفية: "نحن نستكشف الخيارات للتخفيف من أي آثار محتملة على محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024". وأضاف: "إذا انسحبت روسيا في الواقع، فهذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
بوتين يناقش مع مدير "روسكوسموس" واقع العمل... بوريسوف: قرار مغادرة محطة الفضاء الدولية قد اتخذ
11:57 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستفي بجميع التزاماتها بشأن محطة الفضاء الدولية، تجاه الشركاء الأجانب؛ لافتا إلى اتخاذ موسكو قرارا حول إنهاء التعاون مع المحطة، بعد عام 2024.

وأشار إلى أنه، بحلول ذلك الوقت، ستبدأ وكالة الفضاء الروسية بإنشاء المحطة المدارية الروسية، مضيفا أن مستقبل استكشافات الفضاء الروسية، يجب أن يقوم على برنامج علمي متوازن ومنهجي، بحيث تثري كل رحلة البلاد بالمعرفة في مجال الفضاء.
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